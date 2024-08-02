Трамп назвал обмен заключенными с США «победой Путина»

По мнению Трампа, для США прошедшая сделка была не так выгодна, как для России. Всего в обмене были задействованы 26 человек, на Запад выдали больше, чем в Россию, в том числе нескольких оппозиционеров

Дональд Трамп (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Сделка по обмену заключенными между США и Россией стала победой для президента Владимира Путина, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп телеканалу Fox Business.

«Как обычно, это была победа Путина или любой другой страны, которая имеет дело с нами, но мы кое-кого вернули, поэтому я никогда не собираюсь оспаривать это», — сказал он.

По его словам, Москва «заключила отличную сделку» для себя, «феноменальную», а для США она «плоха».

Трамп заявил, что будь он президентом, один из возвращенных в США заключенных, журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, не попал бы в тюрьму в России и его бы вернули. Республиканец допустил, что в сделке имел место не только обмен, но и выплата, но он отметил, что «понятия не имеет», как была достигнута договоренность. Он напомнил о том, что «в прошлый раз» США во время сходного обмена заплатили $6 млрд. Речь о прошлогодней сделке с Ираном.

«Нам не пришлось бы ничего платить. Нам не пришлось бы отпускать некоторых из величайших убийц мира, потому что именно это и произошло, как вы знаете. И сделка очень сложная», — отметил Трамп.

1 августа Россия, США Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Обмен проходил в турецкой столице Анкаре.

Россия передала Западу:

Олега Орлова, сооснователя получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» (организация и Орлов внесены в реестр иноагентов);

Андрея Пивоварова, бывшего главу «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена);

Илью Яшина (признан Минюстом иноагентом), оппозиционера и бывшего московского мундепа;

Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом), журналиста.

Лилию Чанышеву, экс-главу штаба Навального в Уфе (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России).

Ксению Фадееву, экс-главу штаба Навального в Томске

Вадима Останина, экс-главу штаба Навального в Барнауле

Александру Скочиленко, художницу;

Алсу Курмашеву, журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией);

Эвана Гершковича, корреспондент WSJ в Москве

Пола Уилана, гражданина США;

Кевина Лика, гражданина России и Германии;

Рико Кригера, гражданина Германии, и др.

В Россию вернулись: