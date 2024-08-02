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Обмен заключенными ,  
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Трамп назвал обмен заключенными с США «победой Путина»

Трамп назвал обмен заключенными с США феноменальным для России и победой Путина
Сюжет
Обмен заключенными
По мнению Трампа, для США прошедшая сделка была не так выгодна, как для России. Всего в обмене были задействованы 26 человек, на Запад выдали больше, чем в Россию, в том числе нескольких оппозиционеров
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Сделка по обмену заключенными между США и Россией стала победой для президента Владимира Путина, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп телеканалу Fox Business.

«Как обычно, это была победа Путина или любой другой страны, которая имеет дело с нами, но мы кое-кого вернули, поэтому я никогда не собираюсь оспаривать это», — сказал он.

По его словам, Москва «заключила отличную сделку» для себя, «феноменальную», а для США она «плоха».

Трамп заявил, что будь он президентом, один из возвращенных в США заключенных, журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, не попал бы в тюрьму в России и его бы вернули. Республиканец допустил, что в сделке имел место не только обмен, но и выплата, но он отметил, что «понятия не имеет», как была достигнута договоренность. Он напомнил о том, что «в прошлый раз» США во время сходного обмена заплатили $6 млрд. Речь о прошлогодней сделке с Ираном.

«Нам не пришлось бы ничего платить. Нам не пришлось бы отпускать некоторых из величайших убийц мира, потому что именно это и произошло, как вы знаете. И сделка очень сложная», — отметил Трамп.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

1 августа Россия, США Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Обмен проходил в турецкой столице Анкаре.

Россия передала Западу:

  • Олега Орлова, сооснователя получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» (организация и Орлов внесены в реестр иноагентов);

  • Андрея Пивоварова, бывшего главу «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена);

  • Илью Яшина (признан Минюстом иноагентом), оппозиционера и бывшего московского мундепа;

  • Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом), журналиста.

  • Лилию Чанышеву, экс-главу штаба Навального в Уфе (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России).

  • Ксению Фадееву, экс-главу штаба Навального в Томске
  • Вадима Останина, экс-главу штаба Навального в Барнауле
  • Александру Скочиленко, художницу;
  • Алсу Курмашеву, журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией);
  • Эвана Гершковича, корреспондент WSJ в Москве
  • Пола Уилана, гражданина США;
  • Кевина Лика, гражданина России и Германии;
  • Рико Кригера, гражданина Германии, и др.

В Россию вернулись:

  • Вадим Красиков — бывший спецназовец ФСБ;
  • Владислав Клюшин, основатель и владелец московской компании «М13»;
  • Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева;
  • Вадим Конощенок, по версии Минюста США, сотрудник ФСБ;
  • Артем и Анна Дульцевы, по версии словенского следствия, были офицерами Службы внешней разведки;
  • Михаил Микушин, которого в Норвегии подозревали в работе на российскую разведку и др.

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