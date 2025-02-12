Белый дом назвал освобождение американца Фогеля доброй волей России

Россия освободила осужденного в 2022-м за контрабанду наркотиков американца Фогела. За ним в Москву прилетел спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф. По данным NYT, ему поручено наладить диалог с Москвой по Украине

Стивен Уиткофф (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Вывоз спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа осужденного российским судом по делу о контрабанде наркотиков Марка Фогеля стал возможен благодаря доброй воле Москвы, сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в Х.

«Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан Россией. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине», — сказано в сообщении.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, связанный с Уиткоффом, появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля. Официально о визите не сообщалось.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники пишет, что Трамп поручил Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией по Украине. Посланником Трампа по этому региону является Кит Келлог.

Также Уиткофф обсуждал урегулирование украинского кофликта с представителями Катара и Саудовской Аравии. Ранее посланник участвовал в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, которые оказались успешными.

Фогель был осужден в 2022 году после того, как годом ранее его задержали в аэропорту Шереметьево с 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла в багаже. Мужчина перевозил их в контейнере из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет. Он утверждал, что его задержали за провоз 17 г марихуаны, подчеркивая, что она была выписана врачом для облегчения последствий операции на позвоночнике. Тем не менее, Фогель признал вину. Суд приговорил его к 14 годам заключения.

Уиткофф — основатель девелоперской группы компаний Witkoff, которая возвела десятки объектов недвижимости в деловых районах США. NYT отмечает, что Трамп и Уиткофф дружат с 1980-х, президент США доверяет ему.