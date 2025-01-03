На Украине завели дело о дезертирствах из «элитной» бригады ВСУ

ГБР завела дело в связи с массовым дезертирством из бригады «Анна Киевская», бойцы которой обучались во Франции. На Украине сообщали, что до прибытия на позиции подразделение оставили 1,7 тыс. человек

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская». Об этом AFP сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Бригада сформирована при помощи Франции, там обучались бойцы подразделения. Париж также обеспечил подразделение техникой. Подготовка завершилась в ноябре прошлого года. Бригада должна была насчитывать 4,5 тыс. человек. Однако, как утверждал главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря, еще до прибытия на фронт из бригады дезертировали 1,7 тыс. бойцов. Позже он написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что еще до отправки на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части (СЗЧ).

Forbes пишет, что подразделение должно было насчитывать 5,8 тыс. человек, но начало «распадаться» еще до прибытия на поле боя. Издание сообщает, что бригада на прошлой неделе прибыла под Покровск (Красноармейск), одно из самых сложных направлений для ВСУ, и уже понесла «тяжелые потери», включая, по некоторым данным, в том числе несколько танков.

В начале декабря Bloomberg со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины сообщил о примерно 96 тыс. дел, возбужденных с 2022 года в связи с самовольным оставлением части. Большинство из них заведены в 2024-м, отмечало агентство. Financial Times приводила данные о 60 тыс. дел о дезертирстве за январь—октябрь 2024 года, что вдвое больше, чем в 2022-2023-м.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона 2 января признал, что количество случаев самовольного оставления части в ВСУ увеличилось в прошедшем году. Однако, по его словам, с «сентября-октября» таких случаев стало меньше.

По оценке Зеленского, дезертирство в армии связано с тем, что солдаты устают от продолжительного конфликта. «Когда люди устают, [нужно] увеличение ротаций. Увеличение ротаций благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы», — объяснил он.

США предлагают украинской стороне быстро нарастить численность армии, снизив минимальный возраст для мобилизации на семь лет: с нынешних 25 до 18 лет. Власти Украины отказываются, говоря, что проблема не в нехватке солдат, а в их оснащении оружием. В связи с этим Киев призывал союзников нарастить поставки оружия.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, а лишь затягивает его.