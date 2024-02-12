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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NBC узнал, что Байден назвал Нетаньяху кретином из-за разногласий о войне

NBC News: Байден нецензурно выражался о Нетаньяху из-за разногласий по войне
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Западные СМИ все чаще стали сообщать, что Байден не сходится во мнении с Нетаньяху относительно военной стратегии Израиля в секторе Газа и даже употребляет в адрес израильского премьера в частных беседах грубые слова
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Adam Schulz / Global Look Press)

Президент США Джо Байден в частных беседах называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху основным препятствием к тому, чтобы страна изменила свою тактику в секторе Газа, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Американский лидер пытается убедить израильского премьера в необходимости прекращения огня, но Нетаньяху «устраивает ему ад», с ним невозможно иметь дело. По словам собеседников телеканала, Байден стал часто презрительно отзываться об израильском политике и по крайней мере трижды употребил в отношении его ругательное слово asshole (можно перевести как мудак, урод, засранец и т.п.).

В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что отношения политиков являются «уважительными», но Байден «ясно дал понять, где он не согласен с премьер-министром Нетаньяху». Источники NBC добавили, что президент США считает контрпродуктивным быть резким по отношению к израильскому политику в публичном поле.

Politico узнало о нецензурных эпитетах Байдена в адрес Нетаньяху
Политика
Джо Байден

О том, что американский лидер использует нецензурные выражения, когда говорит о Нетаньяху, также писала Politico. По данным ее источников, Байден в частном порядке называл израильского премьера «гребаным плохим парнем».

Собеседники портала Axios говорили, что Байден и высокопоставленные американские чиновники все больше разочаровываются в Нетаньяху, поскольку он отказывается следовать рекомендациям администрации Соединенных Штатов, связанных с боями в секторе Газа. По словам источников издания, признаки того, что Байден «теряет терпение, растут».

Нетаньяху в последнее время не раз заявлял, что не пойдет на вывод израильских войск из сектора Газа. «Мы не согласимся на меньшее, чем полная победа», — заявил он 30 января.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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