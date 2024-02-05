Politico узнало о нецензурных эпитетах Байдена в адрес Нетаньяху

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден в частном порядке нецензурно высказался в адрес израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Politico со ссылкой на источники. Белый дом отрицает подобные высказывания.

Собеседники издания рассказали, что Байден, «как и любой активный демократ, с глубоким подозрением относится к Биньямину Нетаньяху и в частном порядке называет израильского премьер-министра «гребаным плохим парнем».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил изданию, что президент США «этого не говорил и не сказал бы». Он добавил, что за десятилетия у Байдена и Нетаньяху сложились уважительные отношения.

Байден и высокопоставленные американские чиновники все больше разочаровываются в Нетаньяху, поскольку он отказывается следовать рекомендациям администрации Соединенных Штатов, связанным с боями в секторе Газа, сообщило издание Axios.

США в частности недовольны тем, что Израиль удерживает доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и отказывается «серьезно обсуждать» будущее Газы после войны.

Некоторые американские конгрессмены также начинали терять доверие к премьер-министру Израиля и тому, как он ведет войну против исламистского движения ХАМАС, сообщил NBC News.

Члены конгресса, которые поддерживают Израиль, считают, что Нетаньяху намеренно затягивает конфликт в секторе Газа, чтобы дольше оставаться у власти. В канцелярии премьера это назвали «полной чушью».