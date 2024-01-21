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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NBC сообщил о потере доверия американских «ястребов» к Нетаньяху

NBC: конгрессмены в США начали терять доверие к Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Некоторые американские конгрессмены, поддерживающие Израиль, считают, что Нетаньяху намеренно затягивает конфликт в секторе Газа, чтобы дольше оставаться у власти. В канцелярии премьера это назвали «полной чушью»
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Члены американского конгресса начинают терять доверие к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и тому, как он ведет войну против исламистского движения ХАМАС, сообщает NBC News.

По данным телеканала, разочарование наблюдается в том числе среди произраильских «ястребов» американской внешней политики — как республиканцев, так и демократов.

Трое законодателей, с которыми побеседовал NBC, сомневаются в том, что Нетаньяху знает, как завершить боевые действия в секторе Газа; по мнению собеседников, премьер пытается затянуть их, чтобы дольше остаться у власти.

«Очень сложно защищать Биби [прозвище Нетаньяху] или оправдывать его политическую стратегию. Я думаю, что ему выгоден конфликт, будь то с «Хезболлой» или в секторе Газа», — сказал неназванный республиканец из палаты представителей, предположив, что прекращение огня и мирное соглашение «нанесут политический ущерб» премьеру Израиля.

Нетаньяху предупредил о продолжении войны Израиля и ХАМАС до 2025 года
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Демократ из комитета палаты представителей, курирующего вопросы национальной безопасности, согласился с этой точкой зрения и назвал политику Нетаньяху «катастрофой». Собеседник выразил опасение, что нынешний конфликт может превратиться в «бесконечную войну» с гораздо большим числом жертв среди гражданского населения.

В канцелярии израильского премьера назвали «полной чушью» утверждения о том, что Нетаньяху намеренно продлевает войну с ХАМАС. Там заявили, что Израиль добился «значительного прогресса», но указали не необходимость «сделать еще больше для достижения поставленных целей» — уничтожения ХАМАС, освобождения израильских заложников и демилитаризации сектора Газа. Нетаньяху ранее говорил, что, по его мнению, война продлится до 2025 года.

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В середине января Axios сообщил о растущем недовольстве президента США Джо Байдена и высокопоставленных чиновников политикой Нетаньяху, поскольку он отказывается следовать рекомендациям Вашингтона, не хочет серьезно обсуждать планы Израиля и будущее сектора Газа после окончания войны и не предпринимает достаточных усилий для поддержки доступа грузов с гуманитарной помощью в эксклав.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Биньямин Нетаньяху Израиль США Конгресс ХАМАС
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