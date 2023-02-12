Украина пообещала «великие события» 24 февраля

Украина заявляла о планах провести на площадке ООН «мирный саммит», также она пытается продвинуть в Генассамблее резолюцию с призывом к прочному миру. Власти России говорили, что не видят от Украины готовности к переговорам

Дмитрий Кулеба (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

23 и 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции — ожидаются «великие события», которые «Россия запомнит», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Выдержки из его интервью украинскому журналисту Вадиму Карпьяку опубликовал ТСН.

Кулеба говорил о политических и дипломатических решениях, упомянув ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — заявил министр. В конце 2022 года Кулеба говорил, что Киев хотел бы в новом году провести мирный саммит в ООН при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша.

В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, писало ранее Associated Press. Она также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. Резолюции Генассамблеи носят декларативный характер и не обязывают ни к чему страны.

Украина также продвигает мирный план, который в конце 2022 года озвучил президент страны Владимир Зеленский. В ноябре на саммите G20 он озвучил «формулу мира», содержащую 10 условий, включая вывод российских войск и «фиксацию окончания конфликта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе 2023 года говорил, что Москва не видит в текущих обстоятельствах перспектив для переговоров с Украиной. «В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — сказал он. В декабре 2022 года он говорил, что Россия будет ориентироваться на «здравый смысл» и не будет следовать чужим условиям. Тогда он как раз комментировал идею Кулебы организовать саммит в феврале 2023-го.

11 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной: без предварительных условий, но «на основе той реальности, которая существует» (Москва настаивает, что вхождение в состав России ДНР. ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — сложившийся факт, который нужно будет учитывать на переговорах с ней, не говоря уж о Крыме).

«Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — сказал замминистра.