Песков не увидел возможности переговоров с Киевом из-за указа Зеленского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Мобилизованного приговорили к 5,5 годам за избиение офицера в «Патриоте» Политика, 13:41
Рублев проиграл 110-й ракетке мира на турнире в Австралии Спорт, 13:39
«Коммерсантъ» узнал о смягчении приговора ефрейтору из-за вхождения ДНР Политика, 13:37
Этот партнер вас утопит: кого можно брать в совладельцы бизнеса Pro, 13:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:32
Кто получил «Золотой глобус» в 2023 году. Фотогалерея Общество, 13:30 
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 13:27
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов на Украине Политика, 13:25
Банки выдали рекордный объем ипотеки перед ужесточением госпрограммы Финансы, 13:25
Акции Сбербанка выросли до максимума с апреля 2022 года Инвестиции, 13:22
Джокович не доиграл матч с Медведевым перед Australian Open из-за травмы Спорт, 13:18
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день Pro, 13:18 
Минобороны сообщило, что десантники блокировали Соледар с двух сторон Политика, 13:04
Продажи NFT Дональда Трампа упали на 99% с первых дней торгов Крипто, 13:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков не увидел возможности переговоров с Киевом из-за указа Зеленского

Песков: переговоры с Украиной невозможны, пока законы запрещают Киеву диалог с Москвой
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Переговоры Москвы и Киева невозможны до тех пор, пока на Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — заявил Песков.

При этом Песков вновь подчеркнул готовность Москвы решать проблему Украины путем переговоров. «Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», — заключил пресс-секретарь президента.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля прошлого года, ее целями президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». С конца февраля по конец марта российская и украинская делегация провели несколько раундов переговоров, но весной диалог был заморожен.

В Киеве неоднократно говорили, что откажутся от переговоров, если Москва присоединит территории, находящиеся под ее контролем. В конце сентября на занятых российскими войсками частях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России.

Украина, как и большинство стран — членов ООН, осудила голосование. Президент Владимир Зеленский указом утвердил решение СНБО Украины об отказе переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой
Этот партнер вас утопит: кого можно брать в совладельцы бизнеса
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Теги
Дмитрий Песков Украина переговоры Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кремль усомнился в поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине
Политика
Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом
Политика
Турция предложила открыть «коридор воссоединения» для России и Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter