Песков не увидел возможности переговоров с Киевом из-за указа Зеленского

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Переговоры Москвы и Киева невозможны до тех пор, пока на Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — заявил Песков.

При этом Песков вновь подчеркнул готовность Москвы решать проблему Украины путем переговоров. «Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», — заключил пресс-секретарь президента.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля прошлого года, ее целями президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». С конца февраля по конец марта российская и украинская делегация провели несколько раундов переговоров, но весной диалог был заморожен.

В Киеве неоднократно говорили, что откажутся от переговоров, если Москва присоединит территории, находящиеся под ее контролем. В конце сентября на занятых российскими войсками частях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России.

Украина, как и большинство стран — членов ООН, осудила голосование. Президент Владимир Зеленский указом утвердил решение СНБО Украины об отказе переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.