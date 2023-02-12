Guardian узнал о тайных дискуссиях властей Британии о сближении с ЕС
Представители правящей британской Консервативной партии (тори) в «строжайшей секретности» обсудили с оппозиционными лейбористами (виги), представителями бизнеса и НАТО пути сближения с Евросоюзом, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Встреча прошла в Оксфордшире и длилась два дня. Во вступительном заявлении говорилось, что сейчас существует мнение, что королевство еще не нашло свой путь вне Евросоюза, а Brexit затормозил «тормозит наш рост и препятствует потенциал Великобритании». Присутствовавший на встрече источник назвал беседу конструктивной, во время которой обсуждались проблемы и возможности Brexit, а также затрагивались темы экономического спада и роста цен на энергоносители.
«Речь шла о том, чтобы перейти от »уйти» к «остаться», и с какими проблемами нам сейчас приходится сталкиваться, и как мы можем занять наилучшую позицию, чтобы провести диалог с ЕС об изменениях в соглашении о торговле и сотрудничестве», — рассказал источник.
The Guardian называет встречу «чрезвычайным межпартийным саммитом», на котором собрались ведущие сторонники и противники выхода королевства из Евросоюза. Среди них были министр по делам социально-экономического развития регионов Майкл Гоув, высокопоставленные члены теневого кабинета (лидера лейбористов) Кир Стармер, помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лапсли, бывший главный переговорщик по Brexit от правительства с 2017 по 2019 год и управляющий директор Goldman Sachs Оливер Роббинс, бывший постоянный секретарь казначейства Том Сколар.
Великобритания входила в состав Евросоюза с 1973 года; в 2016-м более 51,9% британских избирателей поддержали выход королевства из объединения. Формально Соединенное Королевство перестало быть страной - членом ЕС с 1 февраля 2020 года, однако до 1 января 2021-го был предусмотрен переходный период, когда страна продолжала следовать правилам ЕС.
В конце 2020-го стороны согласовали договор о торговле и сотрудничестве, который определял условия партнерства после полного отсоединения Великобритании от Евросоюза. Однако проблемные вопросы остались — в частности, касательно Северной Ирландии.
О желании британских властей укрепить связи с Евросоюзом сообщил в середине февраля и Bloomberg. По данным агентства, премьер Риши Сунак в частном порядке поручил министрам и чиновникам проработать планы по восстановлению отношений с ЕС. Речь идет о более тесном сотрудничестве в сферах обороны, миграции и внешней политики.
Убытки Великобритании от Brexit составляют £100 млрд в год ($124 млрд), выяснил Bloomberg.