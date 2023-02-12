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Guardian узнал о тайных дискуссиях властей Британии о сближении с ЕС

Guardian: власти Британии обсудили с оппозицией, бизнесом и НАТО сближение с Евросоюзом
Тори и виги обсудили влияние Brexit на британскую экономику, обсуждая в течение двух дней укрепление связей с Евросоюзом на фоне роста цен на энергоносители. По данным Bloomberg, убытки Британии от Brexit — $124 млрд ежегодно
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Представители правящей британской Консервативной партии (тори) в «строжайшей секретности» обсудили с оппозиционными лейбористами (виги), представителями бизнеса и НАТО пути сближения с Евросоюзом, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Встреча прошла в Оксфордшире и длилась два дня. Во вступительном заявлении говорилось, что сейчас существует мнение, что королевство еще не нашло свой путь вне Евросоюза, а Brexit затормозил «тормозит наш рост и препятствует потенциал Великобритании». Присутствовавший на встрече источник назвал беседу конструктивной, во время которой обсуждались проблемы и возможности Brexit, а также затрагивались темы экономического спада и роста цен на энергоносители.

«Речь шла о том, чтобы перейти от »уйти» к «остаться», и с какими проблемами нам сейчас приходится сталкиваться, и как мы можем занять наилучшую позицию, чтобы провести диалог с ЕС об изменениях в соглашении о торговле и сотрудничестве», — рассказал источник.

The Guardian называет встречу «чрезвычайным межпартийным саммитом», на котором собрались ведущие сторонники и противники выхода королевства из Евросоюза. Среди них были министр по делам социально-экономического развития регионов Майкл Гоув, высокопоставленные члены теневого кабинета (лидера лейбористов) Кир Стармер, помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лапсли, бывший главный переговорщик по Brexit от правительства с 2017 по 2019 год и управляющий директор Goldman Sachs Оливер Роббинс, бывший постоянный секретарь казначейства Том Сколар.

Великобритания входила в состав Евросоюза с 1973 года; в 2016-м более 51,9% британских избирателей поддержали выход королевства из объединения. Формально Соединенное Королевство перестало быть страной - членом ЕС с 1 февраля 2020 года, однако до 1 января 2021-го был предусмотрен переходный период, когда страна продолжала следовать правилам ЕС.

В конце 2020-го стороны согласовали договор о торговле и сотрудничестве, который определял условия партнерства после полного отсоединения Великобритании от Евросоюза. Однако проблемные вопросы остались — в частности, касательно Северной Ирландии.

О желании британских властей укрепить связи с Евросоюзом сообщил в середине февраля и Bloomberg. По данным агентства, премьер Риши Сунак в частном порядке поручил министрам и чиновникам проработать планы по восстановлению отношений с ЕС. Речь идет о более тесном сотрудничестве в сферах обороны, миграции и внешней политики. 

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Убытки Великобритании от Brexit составляют £100 млрд в год ($124 млрд), выяснил Bloomberg.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз НАТО Великобритания Brexit Консервативная партия Лейбористы
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