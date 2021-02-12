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Дело Навального ,  
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Ветеран отказался участвовать в суде по делу Навального

Игнат Артеменко не появился на заседании. Заявление от его имени предоставила прокурор Екатерина Фролова. Навальный посчитал, что ветеран ходатайство не писал
Игнат Артеменко
Игнат Артеменко (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости)

Главное на суде к 12:15 мск

  • Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана
  • Навальный вновь попытался обвинить внука Игната Артеменко в том, что он «торгует дедом»
  • Извиняться Навальный отказался. По его словам, перед внуком он извиняться не намерен

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Ходатайство от Артеменко потребовала приобщить к делу прокурор Екатерина Фролова.

«Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку, в том числе с точки зрения уголовного законодательства. Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно», — говорится в ходатайстве ветерана, которое огласила прокурор.

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Игнат Артеменко

Навальный, комментируя это заявление, повторил, что Артеменко использовали на процессе. Помимо этого он выразил сомнение в том, что ходатайство написал именно ветеран. «Мы видели этого человека. Он прочитал три строчки по бумажке, не понимал вопросов и вообще был чуть жив, что нормально в 95 лет. И вы хотите, чтобы мы поверили, что он набрал на компьютере текст на страницу с оборотами вроде «полностью доверяя представлению моих интересов государственным обвинителем»?» — спросил он.

12 февраля проходит уже второе судебное наказание по обвинению Навального в клевете. Оппозиционер 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный сопроводил перепост своими комментариями в адрес снявшихся в ролике. Ветеран войны Игнат Артеменко был среди тех, кто там снялся.

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Обвинившему Навального в клевете ветерану стало плохо во время суда
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Вид на здание Бабушкинского районного суда

Первое судебное заседание состоялось 5 февраля. Артеменко выступал в суде по видеосвязи, Навального привезли в суд лично. На заседании Навальный и свидетели обвинения, в числе которых был внук Артеменко, много раз вступали в перепалку, переходящую во взаимные оскорбления. Из-за того, что заседание сильно затянулось, его пришлось отложить.

Авторы
Маргарита Алехина, Виктория Полякова
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