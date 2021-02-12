Ветеран отказался участвовать в суде по делу Навального

Игнат Артеменко не появился на заседании. Заявление от его имени предоставила прокурор Екатерина Фролова. Навальный посчитал, что ветеран ходатайство не писал

Игнат Артеменко (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости)

Главное на суде к 12:15 мск Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Навальный вновь попытался обвинить внука Игната Артеменко в том, что он «торгует дедом»

Извиняться Навальный отказался. По его словам, перед внуком он извиняться не намерен

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Ходатайство от Артеменко потребовала приобщить к делу прокурор Екатерина Фролова.

«Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку, в том числе с точки зрения уголовного законодательства. Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно», — говорится в ходатайстве ветерана, которое огласила прокурор.