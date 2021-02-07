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РВИО пообещало поддержку ветерану Артеменко в суде с Навальным

Игнат Артеменко
Игнат Артеменко (Фото: СК РФ)

Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого является бывший министр культуры Владимир Мединский, заявило о готовности помочь ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко и предоставить адвоката в судебном процессе с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте РВИО.

«Российское военно-историческое общество не собиралось комментировать этот отвратительный инцидент, однако текущее развитие ситуации лишает нас права на безучастность. <...> РВИО готово оказать И.С. Артеменко всю необходимую правовую помощь, в том числе предоставить адвоката для отстаивания его интересов в судебном процессе. Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления», — говорится в сообщении.

В РВИО также заявили, что против ветерана ведется травля в интернете. По данным общества, сторонники Навального и «псевдолиберальные и иностранные СМИ» унижают и оскорбляю Артеменко, а также пытаются очернить его военную биографию.

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В 2020 году против Навального возбудили дело о клевете из-за его постов в соцсетях о ролике телеканала Russia Today в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко, а также несколько медийных личностей. Через неделю агентство «РИА Новости» со ссылкой на внука ветерана Игоря Колесникова сообщило, что после высказывания Навального состояние ветерана резко ухудшилось. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера.

Первое судебное заседание по данному вопросу состоялось 5 февраля. После выступления в суде (ветеран выступал по видеосвязи) Артеменко стало плохо, ему пришлось вызывать скорую. Навальный заявил, что ветерана используют. В результате сторона обвинения настояла на переносе заседания. Следующее слушание по делу состоится 12 февраля.

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