Обвинившему Навального в клевете ветерану стало плохо во время суда

Вид на здание Бабушкинского районного суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ветерану Игнату Артеменко стало плохо во время судебного заседания по делу о клевете, фигурантом которого выступает оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В заседании Артеменко принимал участие по видеосвязи. Ветерану вызвали скорую помощь.

В середине июня Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете на Артеменко в середине июня. Поводом для дела стала резкая критика оппозиционера в адрес видеоролика, записанного в поддержку поправок к Конституции России. В съемках видео принимал участие ветеран Артеменко, космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

Навальный перепостил ролик себе на страницу в Twitter и назвал тех, кто в нем снялся, «командой продажных холуев», «позором страны» и «людьми без совести». Следствие считает, что Навальный перепостил ролик, чтобы распространить клевету «среди широкого круга лиц».