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Дело Навального ,  
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Обвинившему Навального в клевете ветерану стало плохо во время суда

Вид на здание Бабушкинского районного суда
Вид на здание Бабушкинского районного суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ветерану Игнату Артеменко стало плохо во время судебного заседания по делу о клевете, фигурантом которого выступает оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В заседании Артеменко принимал участие по видеосвязи. Ветерану вызвали скорую помощь.

В середине июня Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете на Артеменко в середине июня. Поводом для дела стала резкая критика оппозиционера в адрес видеоролика, записанного в поддержку поправок к Конституции России. В съемках видео принимал участие ветеран Артеменко, космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

Навальный в зале суда по новому делу. Видео
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Навальный перепостил ролик себе на страницу в Twitter и назвал тех, кто в нем снялся, «командой продажных холуев», «позором страны» и «людьми без совести». Следствие считает, что Навальный перепостил ролик, чтобы распространить клевету «среди широкого круга лиц».

Утром 5 февраля оппозиционера привезли в Бабушкинский районный суд Москвы для участии в заседании по делу о клевете. Прокурор во время слушаний заявил, что Навальный «с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко». Он добавил, что слова политика не имеют отношения к действительности и привели к моральным страданиям ветерана.

Сам Навальный отрицает свою вину. По его словам, он ничего не знал об Артеменко, пока ему об этом не сообщила полиция.

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