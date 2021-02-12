Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Алексей Навальный во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда города Москвы)

Мировой судья Вера Акимова в Бабушкинском суде отказалась взять отвод после ходатайства защиты оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В удовлетворении ходатайства — отказать», — сказала судья.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сразу же после начала заседания заявила отвод судье Акимовой. Она сослалась на «грубые нарушения» права подсудимого на защиту и нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. По ее словам, кадры из суда попали в распоряжение определенных СМИ, несмотря на то, что в начале процесса суд отказал журналистам в видеосъемке заседания.

Также Михайлова назвала «совершенно незаконной» процедуру допроса потерпевшего и свидетелей с применением видеосвязи на прошлом заседании. Она заявила, что в одном помещении с ними находились «многочисленные неизвестные лица», личности которых не устанавливались судом, а сам ветеран Игнат Артеменко зачитал вместо показаний «короткий и неизвестно кем написанный текст».