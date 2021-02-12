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Дело Навального ,  
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Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Алексей Навальный во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
Алексей Навальный во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда города Москвы)

Мировой судья Вера Акимова в Бабушкинском суде отказалась взять отвод после ходатайства защиты оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В удовлетворении ходатайства — отказать», — сказала судья.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сразу же после начала заседания заявила отвод судье Акимовой. Она сослалась на «грубые нарушения» права подсудимого на защиту и нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. По ее словам, кадры из суда попали в распоряжение определенных СМИ, несмотря на то, что в начале процесса суд отказал журналистам в видеосъемке заседания.

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Алексей Навальный

Также Михайлова назвала «совершенно незаконной» процедуру допроса потерпевшего и свидетелей с применением видеосвязи на прошлом заседании. Она заявила, что в одном помещении с ними находились «многочисленные неизвестные лица», личности которых не устанавливались судом, а сам ветеран Игнат Артеменко зачитал вместо показаний «короткий и неизвестно кем написанный текст».

В ответ прокурор заявила, что защита не предъявила никаких доказательств в пользу того, что судья прямо или косвенно заинтересована в исходе процесса.

Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Уголовное дело было возбуждено после того, как политик 2 июня прокомментировал в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. В частности, оппозиционер назвал снявшихся в нем «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто принял участие в съемках видео, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

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Первое заседание по делу о клевете состоялось 5 февраля. Оно продлилось около восьми часов. Артеменко выступал в суде по видеосвязи, Навального привезли в суд лично.

Навальный находится под арестом. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок и дал ему два года и восемь месяцев колонии общего режима. Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что политик систематически нарушал условия отбывания наказания.

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