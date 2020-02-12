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Sankei сообщила о плане Японии уничтожать ракеты КНДР самоподрывом

Японские военные в дополнение к системе ПРО, основанной на американской системе Aegis, разрабатывают новую технологию защиты от северокорейских ракет. Они надеются получить возможность провоцировать их самоподрыв
Фото: Issei Kato / Reuters

Министерство обороны Японии начинает разработку нового средства борьбы с северокорейскими ракетами, пишет японское издание Sankei Shimbun. Военные намерены нарушать связь ракеты с командным центром после запуска и провоцировать ее самоподрыв.

Как утверждает издание, на всех баллистических ракетах КНДР стоит система самоподрыва. Она обеспечивает возможность уничтожения ракеты, отклонившейся от курса. По данным японских военных, эта система контролируется с командного центра при помощи телеметрии. Если связь с ракетой на начальном этапе полета прерывается, то ракета самоуничтожается.

Минобороны Японии предлагает создать систему радиоэлектронного подавления, которая смогла бы искусственно прерывать связь ракеты с командным центром. Кроме того, эта же система могла бы ограничить способность КНДР проводить испытательные запуски ракет, поскольку они не смогли бы отслеживать траекторию и место падения ракеты после старта.

Разработка оборудования начнется уже в этом году, получить результат японские военные рассчитывают в ближайшие пять лет. Стоимость проекта — 38 млрд иен (около $35 млн).

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Сейчас противоракетную оборону Японии обеспечивает созданная в США система Aegis («Иджис»). В нее входят зенитные управляемые ракеты SM-3 на эсминцах типа «Конго» (аналог американских эсминцев типа Arleigh Burke) и средства управления. В августе 2019 года Госдеп США сообщил о заключении соглашения с Японией о поставке в эту страну еще 73 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA и пусковых установок Mk. 29. Стоимость сделки — $3,3 млрд.

В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует «новое стратегическое оружие». 21 января представительство Северной Кореи при женевском отделении ООН сообщило, что Пхеньян не считает себя связанным мораторием на ядерные и ракетные испытания, поскольку страна подвергается санкциям США.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Япония, ракеты, КНДР
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