Sankei сообщила о плане Японии уничтожать ракеты КНДР самоподрывом

Японские военные в дополнение к системе ПРО, основанной на американской системе Aegis, разрабатывают новую технологию защиты от северокорейских ракет. Они надеются получить возможность провоцировать их самоподрыв

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Министерство обороны Японии начинает разработку нового средства борьбы с северокорейскими ракетами, пишет японское издание Sankei Shimbun. Военные намерены нарушать связь ракеты с командным центром после запуска и провоцировать ее самоподрыв.

Как утверждает издание, на всех баллистических ракетах КНДР стоит система самоподрыва. Она обеспечивает возможность уничтожения ракеты, отклонившейся от курса. По данным японских военных, эта система контролируется с командного центра при помощи телеметрии. Если связь с ракетой на начальном этапе полета прерывается, то ракета самоуничтожается.

Минобороны Японии предлагает создать систему радиоэлектронного подавления, которая смогла бы искусственно прерывать связь ракеты с командным центром. Кроме того, эта же система могла бы ограничить способность КНДР проводить испытательные запуски ракет, поскольку они не смогли бы отслеживать траекторию и место падения ракеты после старта.

Разработка оборудования начнется уже в этом году, получить результат японские военные рассчитывают в ближайшие пять лет. Стоимость проекта — 38 млрд иен (около $35 млн).