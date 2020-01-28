В США допустили возобновление Северной Кореей ракетных испытаний

Северная Корея может вернуться к испытаниям новых ракет, несмотря на то что сейчас Пхеньян не проводит новые пуски, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд. Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса.

«Очень может быть, что мы увидим какие-нибудь новые ракетные испытания или другие действия северокорейцев, но это очень спекулятивно на данном этапе», — сказал Руд.

Он добавил, что в Вашингтоне не знают, почему КНДР не выполнила обещания по поводу «рождественского сюрприза». «Мы очень внимательно следим за тем что они делают. Мы не знаем причин, по которым Северная Корея не совершила провокационных действий, на которые намекала в декабре», — добавил политик.

По словам Руда, в случае проведения КНДР новых ракетных испытаний США будут расценивать действия Северной Кореи как провокационные. «Наше послание для них заключается в том, что мы однозначно будем оценивать это как провокационные действия, учитывая попытку Госдепартамента вернуть Северную Корею за стол переговоров, что, как мы считаем, было бы более конструктивно и продуктивно», — заключил политик.