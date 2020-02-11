Трасса Дамаск — Алеппо (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Подразделения сирийской армии установили контроль над трассой Дамаск — Алеппо. Об этом сообщают связанное с курдами агентство The North Press и «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», расположенный в Британии, со ссылкой на источники.

По информации центра, сирийские военнослужащие заняли последний отрезок шоссе между городами Хама и Алеппо, после того как с данных территорий ушли повстанцы. Контроль над дорогой был установлен впервые с 2012 года.

Операцию начали 24 января, ее целью было установление контроля над шоссе, имеющим стратегическую значимость, отмечает агентство.

Шоссе Дамаск — Алеппо — основная транспортная артерия, связывающая юг с севером, ее протяженность составляет 432 км, она связывает Дамаск с промышленными районами на севере Сирии и экономической столицей Алеппо.