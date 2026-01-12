Индия предложила России выходы из кризиса платежей в рупиях

Власти республики попросили российских коллег убрать нетарифные ограничения для индийских товаров, чтобы увеличить экспорт и уменьшить объем рупий, зависших на счетах в банках Индии, узнал Moneycontrol

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Индия попросила Россию смягчить требования к маркировке на русском языке на упаковке индийских товаров и устранить множественные меняющиеся стандарты, применяемые к одному и тому же набору продукции, сообщает портал Moneycontrol со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По мнению индийских властей, эти нетарифные барьеры препятствует росту экспорта, выходу индийской электроники и машиностроительной продукции на российский рынок и способствуют растущему накоплению рупий на российских vostro-счетах.

«Индия настаивает, чтобы Россия снизила нетарифные барьеры, чтобы иметь возможность покупать больше товаров из Индии и лучше использовать средства, накапливающиеся на vostro-счетах», — заявил собеседник.

В 2022 году индийское правительство официально разрешило использовать рупии в международных торговых расчетах. Для этого Резервный банк Индии (RBI; индийский ЦБ) позволил уполномоченным местным банкам открывать у себя специальные счета vostro для иностранных банков-корреспондентов в рупиях. С Россией такие расчеты стартовали в декабре 2022 года.

Ожидается, что этот вопрос будут обсуждать на следующих переговорах о торговле между Индией и Россией, которые, вероятно, состоятся во второй половине февраля, пишет портал.

После начала операции на Украине и введения секторальных санкций со стороны Запада Москва переориентировала экспорт энергоресурсов на азиатские страны, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

После отключения российской финансовой системы от SWIFT в 2022 году Москва настоятельно требовала от таких партнеров, как Индия, переходить на расчеты в национальных валютах (рубль-рупия), чтобы уйти от доллара и евро. Однако в октябре 2022 года Reuters написал, что индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях из-за опасения санкций.

На этом фоне в торговле между странами возник дисбаланс, а на счетах в Индии, как сообщил Bloomberg летом 2023 года, начало накапливаться до $1 млрд в рупиях ежемесячно, которые было почти невозможно потратить из-за валютных ограничений. Глава МИДа Сергей Лавров в мае того же года заявил, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках» и что обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что к середине 2024 года вопрос с зависшими рупиями был урегулирован, и большинство расчетов с Индией и Китаем теперь осуществляются в национальных валютах.

В начале декабря 2025 года спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пообещал, что механизм по обмену рупий будет улучшен по мере дальнейшего выхода российского бизнеса на индийский рынок.