Крупнейший нефтезавод в Индии не получит российскую нефть в январе

Оператор крупнейшего в мире НПЗ Reliance опроверг сообщения о поставках российской нефти на завод в Джамнагаре. Компания утверждает, что в последние недели не принимала сырье из России и не ожидает новых поставок в январе.

Нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре (Фото: ril.com)

Крупнейший индийский частный нефтепереработчик Reliance Industries опровергла сообщение Bloomberg о трех судах, доставляющих российскую нефть на нефтеперерабатывающий завод компании в Джамнагаре. Об этом нефтекомпания заявила в X.

«За последние примерно три недели нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре не принимал никаких партий российской нефти и не ожидает поставок сырой нефти из России в январе», — сказано в сообщении.

Как указывает Reuters, если поставок действительно не будет, импорт российской нефти в Индию в январе упадет ниже 1 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня за последние годы.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Компания утверждает, что завод — крупнейший в мире. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырье на сумму около $33 млрд; это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Такой масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов. С декабря 2025 года из-за санкций США завод в Джамнагаре стал получать сырье нероссийского происхождения.

Ранее эксперты аналитической компании Kpler, отслеживающей данные о судоходстве, предсказали падение поставок в декабре 2025 года российской нефти в Индию на уровень 1,1 млн баррелей в сутки. Этот показатель оказался самым низким с ноября 2022 года.

В конце августа 2025 года США ввели для Индии 25-процентную пошлину в связи с закупками ею российской нефти, что довело общую пошлину до 50%. В октябре Reuters писал, что, по словам президента США Дональда Трампа после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Нью-Дели ограничит закупки нефти из России.

В эфире телеканала Fox News сенатор Линдси Грэм заявил, что посол Индии в США Винай Кватра сообщил ему о сокращении Нью-Дели закупок российской нефти и попросил передать президенту Дональду Трампу просьбу «снять пошлины», введенные в отношении Индии. Грэм, передает The Economic Times, рассказал о своем законопроекте о тарифах, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть.