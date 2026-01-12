Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы
Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о легализации незаконных доходов, сообщила Генпрокуратура республики в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Гарибашвили признал вину.
Материал дополняется
