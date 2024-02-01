 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Почему «Грузинская мечта» решила сменить премьер-министра перед выборами

Лидер правящей партии и глава правительства поменялись местами
Ираклия Кобахидзе выдвинули на пост премьер-министра Грузии
За девять месяцев до парламентских выборов «Грузинская мечта» заменила премьер-министра. На эту должность выдвинули лидера партии Ираклия Кобахидзе. Теперь его должен утвердить парламент, где у «Мечты» более половины мест
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Как прошла рокировка премьер-министра и главы партии

1 февраля съезд правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» выдвинул на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя партии. Его кандидатуру на следующей неделе должен утвердить однопалатный парламент, где у «Грузинской мечты» большинство — 76 мест из 140. Кобахидзе возглавлял партию с 2021 года, а с 2016 по 2019 год был председателем парламента. Он ушел в отставку, когда из-за скандала вокруг визита российской делегации в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия (глава делегации Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, где проходило заседание ассамблеи) в стране вспыхнули антироссийские протесты.

Партия «Грузинская мечта» существует с 2012 года — за полгода до парламентских выборов ее основал миллиардер Бидзина Иванишвили. Тогда партия одержала победу над «Единым национальным движением» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. С тех пор она беспрерывно находилась у власти, а ЕНД — в оппозиции. Иванишвили был премьер-министром Грузии в 2012–2013 годах. После того как в 2013-м президентом стал кандидат от «Мечты» Георгий Маргвелашвили, Иванишвили заявил об уходе из политики, но оппозиция обвиняла его в теневом управлении страной.

В 2018 году Иванишвили возглавил «Грузинскую мечту», на этом посту он пробыл до 2021 года, когда передал место председателя Ираклию Кобахидзе и вновь заявил об уходе из политики. Однако 30 декабря 2023 года миллиардер сообщил о возвращении — тогда съезд «Мечты» избрал его почетным председателем партии (ранее такой должности в ее структуре не было).

На съезде Кобахидзе в первую очередь поблагодарил Иванишвили, назвав его «примером, как надо служить своей стране». «То, что сегодня в Грузии демократия, мир, экономический прогресс и страна получила членство в ЕС, — это прежде всего заслуга господина Бидзины Иванишвили, за это особая благодарность основателю партии», — сказал он (цитата по «Новости — Грузия»).

Председателем «Грузинской мечты» вместо Кобахидзе стал Ираклий Гарибашвили, который за несколько дней до этого сообщил, что уходит с поста премьер-министра (эту должность Гарибашвили занимал с 2021 года). Он занимал различные должности после 2012 года: возглавлял МВД и Министерство обороны, а с 2013 по 2015 год, будучи председателем «Мечты», также был премьер-министром.

Что означает решение Совета ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

По словам Иванишвили, Гарибашвили решил покинуть должность премьера сам и никто на его решение не повлиял. Выступая 29 января с заявлением об уходе, Гарибашвили подчеркнул: «Один из факторов силы «Грузинской мечты» — это «внутренняя демократия, которая наиболее ярко проявляется в принципе ротации». «В команде есть много успешных лидеров, и другим необходимо предоставить возможности особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с новыми проблемами, когда осенью запланированы всеобщие выборы, когда мы будем избирать новый созыв парламента. «Грузинская мечта» должна подготовиться к убедительной победе на выборах, чтобы продолжить движение к достижению других, более великих целей», — пояснил он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Согласно грузинскому законодательству, с уходом премьер-министра автоматически в отставку уходит все правительство. После съезда Кобахидзе сообщил, что состав кабинета практически не изменится: его покинет только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, «который заявил, что хочет уйти из политики в другую сферу». «Последние три года были исключительно успешными для нашей страны, нам удалось сохранить мирную, стабильную обстановку, нам удалось удвоить номинальную экономику, это были успехи, которые в первую очередь связаны с деятельностью правительства, деятельностью премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и, конечно, у каждого члена правительства есть свой вклад в этот успех», — заявил кандидат в премьеры и отметил, что он предложил каждому министру остаться (цитата по «Первому каналу Грузии»). А на пост министра обороны он выдвинет депутата Ираклия Чиковани.

Как перемены связаны с парламентскими выборами

Грузия — парламентская республика, поэтому выборы парламента, которые проходят каждые четыре года, — ключевое политическое событие. В 2024 году они пройдут 26 октября. Согласно опубликованному в декабре опросу компании Edison Research, сделанному для грузинского телеканала Formula, предварительно лидирует «Грузинская мечта» — за нее готовы проголосовать 36,6% избирателей. Следом идет оппозиционный альянс двух партий — ЕНД и «Стратегии Агмашенебели», у них 21,5%. За ними следует еще 12 партий — поддержка каждой из них ниже 10% (от 8,8% у движения «За Грузию» до 0,7% в пользу «Европейской Грузии»).

«На всех выборах происходит одно и то же — «Грузинская мечта» соперничает с партией Саакашвили, — сказал РБК грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — На фоне ЕНД другие партии не могут ничего предложить — вся оппозиция так или иначе находится в тени «Единого национального движения». Бренд Михаила Саакашвили, конечно, войдет в историю, но в ближайшие годы с его помощью выиграть выборы будет невозможно». На это есть несколько причин, считает эксперт: во-первых, ЕНД не предлагает ничего нового; во-вторых, партия использует устаревшую агрессивную риторику, обещая провести идеологические и политические чистки. «Такая риторика была популярна лет пятнадцать назад. Но сейчас разговоры о том, что мы придем к власти и посадим половину правительства, у избирателя отклика не находят. В Грузии есть четкое понимание, что если мы развиваем страну, то ловить людей и сажать их в тюрьму — это не то, что нужно республике», — подытожил Сихарулидзе.

Грузинский миллиардер Иванишвили объявил о возвращении в политику
Политика
Бидзина Иванишвили

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов считает, что так называемой рокировкой Бидзина Иванишвили «хочет вызывать у избирателя некий эффект новизны перед выборами». «Гарибашвили в своей политической деятельности продемонстрировал больше навыков антикризисного управленца. И в условиях предвыборной борьбы он как раз и должен показать свои умения не как идеологический «начальник партии», а как грамотный менеджер. Премьер же по своему статусу не должен лезть в партийно-предвыборную жизнь. Вот и будет Ираклий Другой демонстрировать свое красноречие, задумывая «инновации» в деятельности кабмина», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Иванишвили хочет «оптимизировать работу правящей партии», убрав Гарибашвили из-под огня публичной критики, которой в последнее время было все больше, отметил Маркедонов. Например, в сентябре 2023 года премьера обвинили в том, что в августе для частного визита в США он воспользовался правительственным самолетом: Гарибашвили полетел со своим сыном, который поступил в Пенсильванский университет. «Впрочем, от перемены мест Ираклиев сумма грузинской политики не изменится», — резюмировал эксперт.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Грузия Ираклий Гарибашвили Бидзина Иванишвили Ираклий Кобахидзе парламентские выборы Грузинская мечта
Материалы по теме
Грузия стала кандидатом в члены ЕС
Политика
Грузия заявила о «крайней форме эскалации» в отношениях с Украиной
Политика
Грузия запретила реэкспорт в Россию автомобилей из Евросоюза
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Игроки НХЛ признали россиянина лучшим вратарем Спорт, 21:25
Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на новое перемирие Политика, 21:22
Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море Политика, 21:09
Акции Ferrari взлетели на 13% на новости о звездном пилоте «Формулы-1» Инвестиции, 21:07
Почему «Грузинская мечта» решила сменить премьер-министра перед выборами Политика, 20:58
Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию Политика, 20:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 20:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В КХЛ забили второй гол в стиле лакросс за неделю Спорт, 20:49
Путин спел гимн России на съезде «Движения первых». Видео Общество, 20:30
Украинцы не будут играть с «Ордабасы» после его матча с клубом РПЛ Спорт, 20:26
Глава Евросовета назвал одобрение €50 млрд помощи Украине посланием США Политика, 20:22
Первое дело по новому закону об угрозах коллекторов завели в Башкирии Общество, 20:17
Путин призвал «не жадничать» с землей для вузов Общество, 20:16
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций Инвестиции, 20:13