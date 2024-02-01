Почему «Грузинская мечта» решила сменить премьер-министра перед выборами

За девять месяцев до парламентских выборов «Грузинская мечта» заменила премьер-министра. На эту должность выдвинули лидера партии Ираклия Кобахидзе. Теперь его должен утвердить парламент, где у «Мечты» более половины мест

Ираклий Кобахидзе (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Как прошла рокировка премьер-министра и главы партии

1 февраля съезд правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» выдвинул на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя партии. Его кандидатуру на следующей неделе должен утвердить однопалатный парламент, где у «Грузинской мечты» большинство — 76 мест из 140. Кобахидзе возглавлял партию с 2021 года, а с 2016 по 2019 год был председателем парламента. Он ушел в отставку, когда из-за скандала вокруг визита российской делегации в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия (глава делегации Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, где проходило заседание ассамблеи) в стране вспыхнули антироссийские протесты.

Партия «Грузинская мечта» существует с 2012 года — за полгода до парламентских выборов ее основал миллиардер Бидзина Иванишвили. Тогда партия одержала победу над «Единым национальным движением» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. С тех пор она беспрерывно находилась у власти, а ЕНД — в оппозиции. Иванишвили был премьер-министром Грузии в 2012–2013 годах. После того как в 2013-м президентом стал кандидат от «Мечты» Георгий Маргвелашвили, Иванишвили заявил об уходе из политики, но оппозиция обвиняла его в теневом управлении страной. В 2018 году Иванишвили возглавил «Грузинскую мечту», на этом посту он пробыл до 2021 года, когда передал место председателя Ираклию Кобахидзе и вновь заявил об уходе из политики. Однако 30 декабря 2023 года миллиардер сообщил о возвращении — тогда съезд «Мечты» избрал его почетным председателем партии (ранее такой должности в ее структуре не было).

На съезде Кобахидзе в первую очередь поблагодарил Иванишвили, назвав его «примером, как надо служить своей стране». «То, что сегодня в Грузии демократия, мир, экономический прогресс и страна получила членство в ЕС, — это прежде всего заслуга господина Бидзины Иванишвили, за это особая благодарность основателю партии», — сказал он (цитата по «Новости — Грузия»).

Председателем «Грузинской мечты» вместо Кобахидзе стал Ираклий Гарибашвили, который за несколько дней до этого сообщил, что уходит с поста премьер-министра (эту должность Гарибашвили занимал с 2021 года). Он занимал различные должности после 2012 года: возглавлял МВД и Министерство обороны, а с 2013 по 2015 год, будучи председателем «Мечты», также был премьер-министром.

По словам Иванишвили, Гарибашвили решил покинуть должность премьера сам и никто на его решение не повлиял. Выступая 29 января с заявлением об уходе, Гарибашвили подчеркнул: «Один из факторов силы «Грузинской мечты» — это «внутренняя демократия, которая наиболее ярко проявляется в принципе ротации». «В команде есть много успешных лидеров, и другим необходимо предоставить возможности особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с новыми проблемами, когда осенью запланированы всеобщие выборы, когда мы будем избирать новый созыв парламента. «Грузинская мечта» должна подготовиться к убедительной победе на выборах, чтобы продолжить движение к достижению других, более великих целей», — пояснил он.

Согласно грузинскому законодательству, с уходом премьер-министра автоматически в отставку уходит все правительство. После съезда Кобахидзе сообщил, что состав кабинета практически не изменится: его покинет только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, «который заявил, что хочет уйти из политики в другую сферу». «Последние три года были исключительно успешными для нашей страны, нам удалось сохранить мирную, стабильную обстановку, нам удалось удвоить номинальную экономику, это были успехи, которые в первую очередь связаны с деятельностью правительства, деятельностью премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и, конечно, у каждого члена правительства есть свой вклад в этот успех», — заявил кандидат в премьеры и отметил, что он предложил каждому министру остаться (цитата по «Первому каналу Грузии»). А на пост министра обороны он выдвинет депутата Ираклия Чиковани.

Как перемены связаны с парламентскими выборами

Грузия — парламентская республика, поэтому выборы парламента, которые проходят каждые четыре года, — ключевое политическое событие. В 2024 году они пройдут 26 октября. Согласно опубликованному в декабре опросу компании Edison Research, сделанному для грузинского телеканала Formula, предварительно лидирует «Грузинская мечта» — за нее готовы проголосовать 36,6% избирателей. Следом идет оппозиционный альянс двух партий — ЕНД и «Стратегии Агмашенебели», у них 21,5%. За ними следует еще 12 партий — поддержка каждой из них ниже 10% (от 8,8% у движения «За Грузию» до 0,7% в пользу «Европейской Грузии»).

«На всех выборах происходит одно и то же — «Грузинская мечта» соперничает с партией Саакашвили, — сказал РБК грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — На фоне ЕНД другие партии не могут ничего предложить — вся оппозиция так или иначе находится в тени «Единого национального движения». Бренд Михаила Саакашвили, конечно, войдет в историю, но в ближайшие годы с его помощью выиграть выборы будет невозможно». На это есть несколько причин, считает эксперт: во-первых, ЕНД не предлагает ничего нового; во-вторых, партия использует устаревшую агрессивную риторику, обещая провести идеологические и политические чистки. «Такая риторика была популярна лет пятнадцать назад. Но сейчас разговоры о том, что мы придем к власти и посадим половину правительства, у избирателя отклика не находят. В Грузии есть четкое понимание, что если мы развиваем страну, то ловить людей и сажать их в тюрьму — это не то, что нужно республике», — подытожил Сихарулидзе.

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов считает, что так называемой рокировкой Бидзина Иванишвили «хочет вызывать у избирателя некий эффект новизны перед выборами». «Гарибашвили в своей политической деятельности продемонстрировал больше навыков антикризисного управленца. И в условиях предвыборной борьбы он как раз и должен показать свои умения не как идеологический «начальник партии», а как грамотный менеджер. Премьер же по своему статусу не должен лезть в партийно-предвыборную жизнь. Вот и будет Ираклий Другой демонстрировать свое красноречие, задумывая «инновации» в деятельности кабмина», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Иванишвили хочет «оптимизировать работу правящей партии», убрав Гарибашвили из-под огня публичной критики, которой в последнее время было все больше, отметил Маркедонов. Например, в сентябре 2023 года премьера обвинили в том, что в августе для частного визита в США он воспользовался правительственным самолетом: Гарибашвили полетел со своим сыном, который поступил в Пенсильванский университет. «Впрочем, от перемены мест Ираклиев сумма грузинской политики не изменится», — резюмировал эксперт.