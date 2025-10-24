 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Генпрокуратура предъявила экс-премьеру Грузии обвинение в отмывании денег

Экс-премьер-министр Грузии Гарибашвили обвинен в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Прокуратура запросила для него меру пресечения — 1 млн лари в качестве залога
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС)

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере, сообщил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе, пишет «Первый грузинский»

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде залога в размере 1 млн лари (около 30 млн руб.).

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год Гарибашвили, занимая посты министра обороны и премьер-министра, вел предпринимательскую деятельность, получая доходы незаконного происхождения, которые впоследствии легализовал через фиктивные сделки и имущество, оформленное на членов семьи. Так, в компанию, зарегистрированную на имя члена его семьи, было инвестировано в общей сложности более 3,6 млн лари (около 108 млн руб.). Гарибашвили также вкладывался в валюту: во время обыска у него в квартире обнаружили $6,5 млн (528 млн руб.).

По словам Гваракидзе, экс-премьер полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Глава правящей партии Грузии Гарибашвили объявил об уходе
Политика
Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили впервые занял пост премьер-министра в 2013 году. 30 декабря 2015-го ушел в отставку, а в 2019 году вернулся в правительство в качестве министра обороны. Через два года, в феврале 2021-го, парламент Грузии снова утвердил его премьер-министром.

29 января 2024 года Гарибашвили снова ушел с этого поста. Основатель партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили говорил, что тот решил покинуть должность премьера сам и никто на это не повлиял. Вскоре после ухода с поста Гарибашвили избрали председателем «Грузинской мечты»; он сменил Ираклия Кобахидзе, который возглавил правительство.

Позднее, после ухода из политики, экс-премьер заявил, что видит себя «в частном секторе» и может заняться вопросами экономики.

Будучи премьером, Гарибашвили выступал за развитие экономических и торговых связей с Россией, но отмечал, что между странами нет «никакого политического продвижения вперед» за последние десять лет.

