Минюст в октябре признал Игоря Волобуева иноагентом, он выступал против военных действий на Украине, а также вступил в подразделение ВСУ. Бывший топ-менеджер разыскивается по статье УК, но по какой именно — не уточняется

Игорь Волобуев (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (Минюст в октябре прошлого года признал его иноагентом).

Волобуев разыскивается по статье УК, но по какой именно — не уточняется.

Бывший топ-менеджер Газпромбанка выступал против военных действий на Украине, а также вступил в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Волобуев родился в Сумской области, он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После начала военных действий на Украине Волобуев объявил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, а потом в «Легион «Свобода России» (подразделение ВСУ, Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил его деятельность).

На этой неделе МВД «переобъявило» в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом). В розыске также находятся бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан иноагентом), мультипликатор, создатель «Масяни» Олег Куваев (признан иноагентом), глава ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Мария Певчих (признана иноагентом) и многие другие россияне.