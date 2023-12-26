МВД объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова

В октябре СК возбудил против оппозиционера уголовное дело о распространении фейков об армии. Экс-депутат уехал из России осенью 2021 года. МВД не уточнило статью, по которой разыскивают Гудкова

Дмитрий Гудков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом иноагентом), следует из базы ведомства.

Он «разыскивается по статье УК». О какой статье идет речь, не уточняется.

В октябре Следственный комитет возбудил против оппозиционера уголовное дело о распространении фейков об армии. Поводом стал ролик на YouTube о действиях российских военных на Украине, выложенный оппозиционером в конце апреля 2022 года. «Головокружительная, конечно, у меня карьера. Наконец-то я авторитетный депутат», — прокомментировал тогда дело против себя Гудков.

Экс-депутат уехал из России осенью 2021 года. В феврале этого года Минюст внес его в список иноагентов. Ведомство заявило, что он призывал к поставкам оружия на Украину и введению санкций против России.

26 декабря также стало известно, что МВД объявило в розыск мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (оба признаны иноагентами).