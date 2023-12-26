МВД объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова
МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом иноагентом), следует из базы ведомства.
Он «разыскивается по статье УК». О какой статье идет речь, не уточняется.
В октябре Следственный комитет возбудил против оппозиционера уголовное дело о распространении фейков об армии. Поводом стал ролик на YouTube о действиях российских военных на Украине, выложенный оппозиционером в конце апреля 2022 года. «Головокружительная, конечно, у меня карьера. Наконец-то я авторитетный депутат», — прокомментировал тогда дело против себя Гудков.
Экс-депутат уехал из России осенью 2021 года. В феврале этого года Минюст внес его в список иноагентов. Ведомство заявило, что он призывал к поставкам оружия на Украину и введению санкций против России.
26 декабря также стало известно, что МВД объявило в розыск мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (оба признаны иноагентами).