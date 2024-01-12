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Политика ,  
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Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналиста, экс-главу аппарата томской МГЕР Серафимова
Андрей Серафимов в 2018 году работал в «Молодой гвардии Единой России», позже стал сотрудничать со СМИ. В декабре журналист сообщил о заведении в отношении него дела о призывах к деятельности против безопасности государства
Андрей Серафимов
Андрей Серафимов (Фото: avserafimov / VK)

МВД объявило в розыск томского журналиста Андрея Серафимова, следует из базы на сайте ведомства. Основанием стала статья Уголовного кодекса, какая именно — не уточняется.

Серафимов 9 декабря сообщал, что против него завели дело по ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, до шести лет лишения свободы), а к его родственникам пришли с допросом. Поводом, по словам журналиста, стал один из постов в его телеграм-канале «Улица Бархатная», касавшийся повесток в военкомат.

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Серафимов напомнил, что ранее работал в руководстве «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) — в 2018–2019 годах возглавлял аппарат регионального отделения в Томской области. МГЕР, основанную в 2005 году, называют молодежным крылом партии «Единая Россия».

После ухода из организации журналист начал сотрудничать с «Медузой» (издание признано иностранным агентом и нежелательной организацией), а позднее — с «Новой газетой — Европа» (также признана нежелательной организацией).

Серафимов сейчас живет не в России, он выступает против военных действий на Украине.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
журналист розыск уголовное дело МВД
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