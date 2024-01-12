Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск
МВД объявило в розыск томского журналиста Андрея Серафимова, следует из базы на сайте ведомства. Основанием стала статья Уголовного кодекса, какая именно — не уточняется.
Серафимов 9 декабря сообщал, что против него завели дело по ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, до шести лет лишения свободы), а к его родственникам пришли с допросом. Поводом, по словам журналиста, стал один из постов в его телеграм-канале «Улица Бархатная», касавшийся повесток в военкомат.
Серафимов напомнил, что ранее работал в руководстве «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) — в 2018–2019 годах возглавлял аппарат регионального отделения в Томской области. МГЕР, основанную в 2005 году, называют молодежным крылом партии «Единая Россия».
После ухода из организации журналист начал сотрудничать с «Медузой» (издание признано иностранным агентом и нежелательной организацией), а позднее — с «Новой газетой — Европа» (также признана нежелательной организацией).
Серафимов сейчас живет не в России, он выступает против военных действий на Украине.