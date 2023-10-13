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Ольгу Романову и бывшего топ-менеджера Газпромбанка признали иноагентами
Иноагентами признали Ольгу Романову и бывшего вице-президента Газпромбанка
Ольга Романова
Минюст обновил реестр иностранных агентов, добавив в него 12 человек. В список попали правозащитница, основательница фонда «Русь сидящая» (также иноагент) Ольга Романова и бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев.
Иноагентами признаны украинский журналист Айдер Муждабаев, журналисты Елена Малаховская и Сергей Ковальченко, бывший координатор штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена) Евгений Доможиров.
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