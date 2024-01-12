Секретарь Совбеза назвал сроки запуска базы российского флота в Абхазии

Секретарь Совбеза: база флота России в Абхазии может заработать в 2024 году

Пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчирском районе может начать работу уже в этом году, сообщил Сергей Шамба, но уточнил, что строительные работы еще не начались. О создании базы в 2023 году объявил президент Абхазии

Пункт постоянного базирования ВМФ России в Абхазии может начать работу уже в этом году, сообщил «РИА Новости» секретарь Совет безопасности республики Сергей Шамба.

Он уточнил, что пункт пока проектируется, строительные работы еще не ведутся.

«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», — сказал Шамба.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии: с 2008 года, по его словам, не было инцидентов с захватом судов в море, «спокойна ситуация и в приграничном районе». «В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем», — заключил он.

Россия признала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году по результатам вооруженного конфликта. Грузия считает их территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.

В октябре прошлого года президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» заявил, что в ближайшее время в Очамчирском районе появится пункт постоянного базирования российского флота. По его словам, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано. В Кремле переадресовали вопрос о создании базы ВМФ в Абхазии в Минобороны. МИД Грузии предупредил, что расценит это как «грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности» страны.

С 1930-х порт Очамчира был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа. С 1960-х там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей, которая выполняла задачи по охране государственной границы вплоть до 1996 года. Тогда она была выведена из Очамчиры в дагестанский Каспийск. Пункт базирования сторожевых кораблей в Очамчире вновь начал действовать в 2017 году. Основными базами Черноморского флота служат Севастополь, Феодосия, Донузлав и Новороссийск.

Строительство базы российского флота в Очамчире обсуждалось еще в 2009 году. Занимавший тогда пост главкома ВМФ адмирал Владимир Высоцкий (умер в феврале 2021-го) тогда говорил, что «ничего крупного там базироваться не будет», будут размещены отдельные тактические группы.