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Иран направил эсминец в Красное море после уничтожения США лодок хуситов

Иран направил в Красное море эсминец после того, как США потопили лодки хуситов
31 декабря американские вертолеты потопили катера хуситов, которые атаковали контейнеровоз Maersk. На следующий день Иран направил в Красное море эсминец Alborz. Bloomberg назвал действия Тегерана вызовом США
Американский эсминец&nbsp;USS Gravely
Американский эсминец USS Gravely (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Иран направил в Красное море эсминец Alborz после того, как ВМС США потопили катера хуситов, которые пытались захватить контейнеровоз, сообщает Bloomberg. Этот шаг может привести к обострению напряженности и усложнить задачу Вашингтона по обеспечению безопасности торговых судов, пишет агентство.

1 января иранское агентство Tasnim передавало, что  Alborz пересек Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив. Причины такого решения не уточнялись. Агентство привело слова духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи от ноября 2022 года о важности присутствия иранских ВМС в международных водах.

За день до этого, как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou, зарегистрированный в Сингапуре, и попытались подняться на борт судна. В этот момент неподалеку находились авианосцы USS Eisenhower и USS Gravely, вертолеты с них отреагировали на сигнал бедствия и потопили три судна хуситов. Десять боевиков были убиты.

США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море
Политика
Фото:Getty Images

Это была вторая крупная атака хуситов менее чем за 24 часа, и она произошла после того, как Дания объявила об отправке фрегата в Красное море, чтобы присоединиться к возглавляемой США коалиции по защите коммерческих судов, отмечает Bloomberg. О начале международной операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) Пентагон объявил в декабре из-за нападений, которые участились на фоне войны Израиля и ХАМАС.

Через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, , проходит около 12% всей мировой торговли. Отправка иранского эсминца усугубляет и без того нестабильную ситуацию в этом районе. Как пишет Bloomberg, этот шаг можно рассматривать как вызов возглавляемой США коалиции. В Белом доме заявляли, что Иран был «глубоко вовлечен» в подготовку нападений хуситов на суда в Красном море и предоставил боевикам необходимые разведывательные данные и оружие. В Тегеране это отрицали.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Красное море хуситы эсминец ВМС США
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