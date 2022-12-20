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МИД назвал число россиян, отбывающих наказание в США по ложным обвинениям

Замглавы МИД сообщил о 60 россиянах, отбывающих наказание в США по ложным обвинениям
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Более 60 россиян отбывают наказание в США по ложным обвинениям, гражданам России следует «взвешивать риски» при поездках в недружественные страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью «РИА Новости».

«Власти США уже много лет практикуют в буквальном смысле охоту за россиянами по всему миру, особенно в странах, имеющих с ними двусторонние договоры об экстрадиции, добиваясь задержания наших граждан по ложным обвинениям. <...> Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.

По его мнению, россиянам, выезжающим за границу, в первую очередь в недружественные страны, надо «взвешивать риски» на случай «малейших оснований» для подозрений в наличии интереса со стороны спецслужб и правоохранителей США.

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский, значит — преступник», — подчеркнул замглавы МИДа.

8 декабря Россия и США обменялись заключенными: россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут был осужден в 2012 году в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма на 25 лет тюрьмы. Грайнер в феврале этого года задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Перед обменом Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания.

Переговоры по обмену заключенными США и Россия вели несколько месяцев. В Белом доме говорили, что стремились вернуть домой еще и Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж на 16 лет, но сделать это не удалось. Россия в свою очередь, как сообщал CNN, предлагала включить в процесс обмена с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, но Вашингтон счел выполнение просьбы затруднительным, так как Красиков отбывает наказание в Германии.

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МИД США Заключенные обмен заключенными
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