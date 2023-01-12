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Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении

Минобороны России сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении
ВС России нанесли удары по двум складам боеприпасов ВСУ в Запорожской области, а также уничтожили американские артиллерийские системы «Паладин», три РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На донецком направлении российские войска продолжили «успешные наступательные действия», говорится в сводке Минобороны России о ходе спецоперации. В результате авиа- и артиллерийских ударов Украина потеряла до 70 военнослужащих, а также танк, три БМП и четыре автомобиля, заявили в Москве.

На Южно-Донецком направлении потери Украины оцениваются в размере до 30 военных.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР было уничтожено более 100 украинских военнослужащих.

Армейские войска, авиация и артиллерия нанесли удары по двум складам боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

На Купянском направлении удары пришлись по подразделениям ВСУ в Харьковской области и в ЛНР. В Харьковской области также уничтожены пять украинских диверсионных групп.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ также несли потери, в сводке Минобороны России говорится о более 100 погибших украинских военных.

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Всего ВС России в ходе спецоперации уничтожили:

  • 372 самолета и 200 вертолетов;
  • 2873 беспилотника;
  • 400 ЗРК;
  • 7486 танков и других боевых бронемашин;
  • 969 машин РСЗО;
  • 3813 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы ВДВ блокировали город Соледар в ДНР с двух сторон — севера и юга.

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — отметили в Минобороны, сообщив, что при атаках были убиты около 80 украинских военнослужащих, а также уничтожен танк и три бронемашины.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что ее подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, а в центре города образован «котел», в котором ведутся бои.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении. По его словам, взятие Соледара «открывает путь к полному освобождению республики».

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Андрей Гатинский, Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны ДНР наступление
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