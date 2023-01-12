Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска продолжили «успешные наступательные действия», говорится в сводке Минобороны России о ходе спецоперации. В результате авиа- и артиллерийских ударов Украина потеряла до 70 военнослужащих, а также танк, три БМП и четыре автомобиля, заявили в Москве.
На Южно-Донецком направлении потери Украины оцениваются в размере до 30 военных.
На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР было уничтожено более 100 украинских военнослужащих.
Армейские войска, авиация и артиллерия нанесли удары по двум складам боеприпасов ВСУ в Запорожской области.
На Купянском направлении удары пришлись по подразделениям ВСУ в Харьковской области и в ЛНР. В Харьковской области также уничтожены пять украинских диверсионных групп.
На Красно-Лиманском направлении ВСУ также несли потери, в сводке Минобороны России говорится о более 100 погибших украинских военных.
Всего ВС России в ходе спецоперации уничтожили:
- 372 самолета и 200 вертолетов;
- 2873 беспилотника;
- 400 ЗРК;
- 7486 танков и других боевых бронемашин;
- 969 машин РСЗО;
- 3813 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне Минобороны сообщило, что бойцы ВДВ блокировали город Соледар в ДНР с двух сторон — севера и юга.
«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — отметили в Минобороны, сообщив, что при атаках были убиты около 80 украинских военнослужащих, а также уничтожен танк и три бронемашины.
Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что ее подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, а в центре города образован «котел», в котором ведутся бои.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении. По его словам, взятие Соледара «открывает путь к полному освобождению республики».