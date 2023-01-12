На Украине заявили о наращивании Россией сил для «перехвата инициативы»

Россия пытается «перехватить стратегическую инициативу», нарастив силы на Украине, заявила замглавы украинского Минобороны. По ее словам, на соледарском направлении идут «ожесточенные бои»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Россия наращивает силы на Украине, чтобы попытаться «перехватить стратегическую инициативу», заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр Reuters.

«На соледарском направлении идут ожесточенные бои», — сказала она.

Замначальника главного оперативного управления Генштаба украинских вооруженных сил Алексей Громов заявил агентству, что военная ситуация в Украине остается «сложной», с самыми тяжелыми боями на восточном направлении.

Ранее, 9 января, Маляр сообщила, что российские войска начали штурм Соледара, в котором задействовано большое количество групп, «сформированных из лучших резервов» ЧВК Вагнера.

Основатель группы Евгений Пригожин в свою очередь заявлял, что на западных окраинах города идут тяжелейшие кровопролитные бои и «ВСУ с честью защищают территорию Соледара».

Позднее, 11 января, он сообщил, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию города, а в центре образован котел, в котором ведутся городские бои.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). На следующий день советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о серьезном продвижении российских войск в районе Артемовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие Соледара «открывает путь к полному освобождению республики». По его мнению, захват этого города, а также Артемовска и Северска позволит «разрушить линию фронта в ДНР».

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Артемовск и Соледар «самыми горячими и болезненными» направлениями для ВСУ.