Сеул предупредил о «конце режима» Ким Чен Ына в случае ядерного удара

Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Если Северная Корея применит ядерное оружие, то режиму ее лидера Ким Чен Ына придет «конец», заявило в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) южнокорейское Минобороны.

«Вооруженные силы предупреждают, что будут укреплять потенциал использования расширенного сдерживания США, значительно усилят южнокорейскую систему трех осей. Вооруженные силы будут сдерживать и отвечать на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи и предупреждают, что попытка использования Севером ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.

Так Сеул отреагировал на заявление Ким Чен Ына на расширенном заседании VI Пленума ЦК «Трудовой партии Кореи» восьмого созыва. Глава КНДР заявил о намерении укреплять потенциал национальных ядерных сил. При этом главной их задачей в случае неудачи сдерживания и «защиты мира» он назвал миссию, «которая будет очевидно другой, а не обороной».

«Нынешняя обстановка <...> подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и требует в геометрической прогрессии увеличить количество ядерного оружия страны», — сказал он.

Минобороны Южной Кореи назвало заявление «провокационным» и призвало КНДР вернуться к денуклеаризации, поскольку «это единственный способ улучшить жизнь северокорейцев».

Ким Чен Ын на этом заседании обвинил США в попытке создать «азиатскую версию НАТО» в регионе, имея в виду укрепление сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио. Также северокорейский лидер заметил, что США с целью давления на КНДР размещают в Южной Корее ударные ядерные средства.