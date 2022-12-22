Картаполов назвал сроки закрепления в законе нового призывного возраста

Депутат Картаполов допустил закрепление в законе призыва с 21 года в следующем году

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Увеличение возраста призыва в армию с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он пояснил, что необходимы изменения в закон о военной службе. Есть три варианта их внесения. Первый — Министерство обороны самостоятельно вносит поправку через правительство, и она «пойдет как правительственный законопроект». Второй — обратиться к президенту, чтоб он внес предложение. Третий — попросить депутатов, соответствующие изменения в действующее законодательство подготовит думский комитет по обороне.

«Если они [Минобороны] сказали [об инициативах], то, наверное, они уже к этой работе приступили, но пока на нас они не выходили. Ну и времени еще мало прошло», — отметил Картаполов.

В разговоре с ТАСС глава думского оборонного комитета заявил, что изменение возраста призыва может произойти в 2023 году.

Поэтапно увеличить возраста призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет, ранее предложил министр обороны Сергей Шойгу. Он обосновал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Согласно ст. 22 закона «О воинской обязанности» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.

В середине декабря военком Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин в эфире «Вечернего Дмитрова» заявил, ссылаясь на «официальную информацию» от военкома Московской области, что срок службы по призыву планируется увеличить до двух лет. Он назвал такие изменения вполне логичными «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».

Минобороны 17 декабря опровергло такие планы. В ведомстве заявили, что «в настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».