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В Думе и Совфеде назвали возможные сроки наращивания армии до 1,5 млн

Картаполов: нарастить численность армии до 1,5 млн человек можно будет к 2025 году
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Нарастить численность российских Вооруженных сил до 1,5 млн, как накануне предложил министр обороны Сергей Шойгу, вероятно, можно будет к 2025 году, предположил глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Я думаю, что к 2025 году вполне реально выйти на эти показатели», — сказал он РБК.

Депутат добавил, что в условиях «долговременного противостояния с Западом», а также готовящегося вступления Финляндии и Швеции в НАТО, «мы понимаем, что ничего хорошего там ждать нельзя». «В случае столкновения с ними той численности, которая есть сегодня, безусловно не хватит. Поэтому, с учетом размера нашей страны, протяженности границ, настало время армию чуть увеличить», — добавил Карта полов.

Глава комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев в свою очередь напомнил, что решение по срокам наращивания численности Вооруженных сил будут принимать президент Владимир Путин и Минобороны. «Обучение квалифицированных военных займет минимум пять лет, но можно провести какие-то ускоренные выпуски, сократить [этот срок] на год-полтора», — предположил сенатор, добавив, что необходимости в спешке нет.

Он также напомнил, что, по словам Путина, из 300 тыс. призванных по мобилизации 150 тыс. находятся в зоне боевых действий, еще 150 тыс. проходят подготовку на учебных полигонах. По словам Бондарева, эти военные могут войти в те 1,5 млн, до которых Шойгу предложил увеличить армию.

Кроме того, Бондарев высказался за расширение подготовки квалифицированных военных кадров. «Может быть [нужно] в вузах создать дополнительные факультеты или, например, если речь об авиации, то учебные авиационные полки, которые будут обучать молодых людей», — уточнил он.

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В целом сенатор не увидел сложностей в том, чтобы расширить численность Вооруженных сил, подчеркнув, что авторитет армии вырос. По его словам, об этом в том числе говорит факт отправки в зону проведения военной операции на Украине добровольцев, а также выросший конкурс на поступление в военные учебные заведения.

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн в среду 21 декабря, во время коллегии Минобороны. В это число войдут 695 тыс. контрактников, причем уже к концу года их количество нужно довести до 521 тыс. человек «с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований». Свое предложение Шойгу объяснил необходимостью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации». Кроме того, министр предложил повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года, и верхнюю — с 27 до 30 лет, создать два новых военных округа и провести ряд других изменений в структуре армии.

Путин поддержал предложения Шойгу.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Вооруженные силы России Сергей Шойгу Андрей Картаполов Виктор Бондарев Армия призыв
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