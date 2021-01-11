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Politico узнало о поддержке импичмента Трампа большинством нижней палаты

Минимум 218 демократов поддержали резолюцию, которая объявляет импичмент президенту США. Это минимальное большинство для ее принятия. Голосование по документу пройдет позже на неделе
Фото: Erin Scott / Reuters
Фото: Erin Scott / Reuters

Большинство членов палаты представителей США поддерживают резолюцию, объявляющую импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в конгрессе.

По его информации, минимум 218 членов Демократической партии подписали резолюцию. В нижней палате парламента 435 мест, большинство у демократов (222). То есть сейчас демократы заручились минимумом голосов, необходимых для объявления импичмента.

Как пишет Politico, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси намерена вынести резолюцию на голосование на этой неделе, если Трамп не решит уйти сам или вице-президент Майк Пенс не начнет другую процедуру по его отстранению.

В конгрессе США обнародовали текст резолюции для импичмента Трампа
Политика
Дональд Трамп

Текст резолюции обнародовали сегодня. Авторы считают, что Трамп своими действиями поставил под угрозу безопасность США, препятствовал мирной передаче власти своему преемнику и «предал доверие к себе как к президенту».

В палате представителей считают, что высказывания президента о собственной победе и нарушениях на выборах привели к беспорядкам на Капитолийском холме, а также воодушевили сторонников Трампа, которые устроили погром в здании конгресса.

Демократы пока ждут ответа от вице-президента Майка Пенса, которому они предложили применить 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти. Поправка позволяет признать президента недееспособным и временно передать полномочия вице-президенту.

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CNN со ссылкой на источник сообщил, что Пенс не исключил такую возможность, если Трамп станет «более нестабильным».

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По сложившейся в США практике комитет палаты представителей должен утвердить обвинения, предъявляемые главе государства. Комитет должен их изучить и решить, достаточны ли они для объявления импичмента.

Однако вопрос об отстранении президента будет решаться в сенате. Для этого необходимо, чтобы хотя бы один из пунктов обвинения поддержали две трети сенаторов (сейчас большинство мест в сенате у республиканцев — 50 против 48).

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп импичмент Демократическая партия США палата представителей США
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