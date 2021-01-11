Politico узнало о поддержке импичмента Трампа большинством нижней палаты

Минимум 218 демократов поддержали резолюцию, которая объявляет импичмент президенту США. Это минимальное большинство для ее принятия. Голосование по документу пройдет позже на неделе

Фото: Erin Scott / Reuters

Большинство членов палаты представителей США поддерживают резолюцию, объявляющую импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в конгрессе.

По его информации, минимум 218 членов Демократической партии подписали резолюцию. В нижней палате парламента 435 мест, большинство у демократов (222). То есть сейчас демократы заручились минимумом голосов, необходимых для объявления импичмента.

Как пишет Politico, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси намерена вынести резолюцию на голосование на этой неделе, если Трамп не решит уйти сам или вице-президент Майк Пенс не начнет другую процедуру по его отстранению.

Текст резолюции обнародовали сегодня. Авторы считают, что Трамп своими действиями поставил под угрозу безопасность США, препятствовал мирной передаче власти своему преемнику и «предал доверие к себе как к президенту».