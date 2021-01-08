СМИ сообщили об обсуждении Помпео с Мнучином отставки Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки к Основному закону страны в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, обсуждение вопроса носило неофициальный характер. Как утверждает источник, участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет «слишком много времени». Кроме того, сторонам стало непонятно, смогут ли за применение поправки голосовать главы ведомств, не утвержденные сенате и работающие с приставкой «и.о.». Еще одним опасением стало предположение, что отстранение Трампа может еще больше разжечь напряженность среди его сторонников и сделать действующего президента героем крайне правых, принося больше плохого в долгосрочной перспективе, чем пользы в краткосрочной.

Ранее Business Insider и The New York Times со ссылкой на источники сообщали о нежелании вице-президента США Майка Пенса отстранять Трампа. NYT писала, что аналогичного мнения придерживаются несколько чиновников из кабинета Трампа, которые считают, что такие действия скорее усугубят хаос в Вашингтоне, нежели сдержат его.

До этого за отставку Трампа выступили представители Демократической партии США, в частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер. С таким же требованием выступил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.