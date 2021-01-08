Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
СМИ сообщили об обсуждении Помпео с Мнучином отставки Трампа Политика, 07:37 Как предсказать заинтересованность инвесторов в стартапе РБК и Сбер500, 07:29 Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России Общество, 07:02 Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное Политика, 06:58 В Германии решили создать фонд для обхода санкций по «Северному потоку-2» Политика, 06:48 В Бразилии заявили о скором производстве российской вакцины «Спутник V» Общество, 06:24 Второй министр заявила об отставке после беспорядков в Вашингтоне Политика, 06:17 Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков в Вашингтоне Политика, 05:33 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 05:33 Полиция Капитолия опровергла сообщения о смерти пострадавшего офицера Общество, 04:50 Конгрессмен заявил о смерти полицейского во время штурма Капитолия Политика, 04:07 Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену Политика, 03:29 Глава профильного комитета конгресса предложил объявить Трампу импичмент Политика, 03:19 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 03:15
Выборы президента США ,  
0 

СМИ сообщили об обсуждении Помпео с Мнучином отставки Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки к Основному закону страны в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, обсуждение вопроса носило неофициальный характер. Как утверждает источник, участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет «слишком много времени». Кроме того, сторонам стало непонятно, смогут ли за применение поправки голосовать главы ведомств, не утвержденные сенате и работающие с приставкой «и.о.». Еще одним опасением стало предположение, что отстранение Трампа может еще больше разжечь напряженность среди его сторонников и сделать действующего президента героем крайне правых, принося больше плохого в долгосрочной перспективе, чем пользы в краткосрочной.

СМИ узнали о нежелании Пенса досрочно отстранять Трампа
Политика
Майк Пенс

Ранее Business Insider и The New York Times со ссылкой на источники сообщали о нежелании вице-президента США Майка Пенса отстранять Трампа. NYT писала, что аналогичного мнения придерживаются несколько чиновников из кабинета Трампа, которые считают, что такие действия скорее усугубят хаос в Вашингтоне, нежели сдержат его.

До этого за отставку Трампа выступили представители Демократической партии США, в частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер. С таким же требованием выступил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.

Дональд Трамп импичмент Стивен Мнучин Майк Помпео
Материалы по теме
Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков в Вашингтоне
Политика
Глава профильного комитета конгресса предложил объявить Трампу импичмент
Политика
Второй министр заявила об отставке после беспорядков в Вашингтоне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter