СМИ узнали об угрозе США закрыть доступ к ЦБ Ирака в случае вывода войск

По данным WSJ, Госдеп пригрозил ограничить властям Багдада доступ к счету центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Это может привести к кризису финансовой системы Ирака

Здание Федерального резервного банка Нью-Йорка (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Госдепартамент предупредил власти Багдада, что может закрыть им доступ к счету центрального банка Ирака, который находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Такая мера предусмотрена на случай вывода из страны американских войск, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Ирака.

Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди получил соответствующее предупреждение по телефону в среду, 8 января, утверждает чиновник из его офиса. Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.

Газета поясняет, что государственные банковские счета Ирака находятся в кредитном учреждении Нью-Йорка. На них в том числе хранятся деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

WSJ также напоминает, что угроза «не теоретическая»: в 2015 году США на несколько недель ограничили доступ к счету ЦБ Ирака, опасаясь, что через него деньги идут в иранские банки и на счета запрещенной в России террористической группировки «Исламское государства». Финансовая система Ирака столкнулась с трудностями, отмечает газета.