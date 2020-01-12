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Гибель Сулеймани ,  
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СМИ узнали об угрозе США закрыть доступ к ЦБ Ирака в случае вывода войск

По данным WSJ, Госдеп пригрозил ограничить властям Багдада доступ к счету центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Это может привести к кризису финансовой системы Ирака
Здание Федерального резервного банка Нью-Йорка (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Госдепартамент предупредил власти Багдада, что может закрыть им доступ к счету центрального банка Ирака, который находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Такая мера предусмотрена на случай вывода из страны американских войск, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Ирака.

Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди получил соответствующее предупреждение по телефону в среду, 8 января, утверждает чиновник из его офиса. Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.

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Газета поясняет, что государственные банковские счета Ирака находятся в кредитном учреждении Нью-Йорка. На них в том числе хранятся деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

WSJ также напоминает, что угроза «не теоретическая»: в 2015 году США на несколько недель ограничили доступ к счету ЦБ Ирака, опасаясь, что через него деньги идут в иранские банки и на счета запрещенной в России террористической группировки «Исламское государства». Финансовая система Ирака столкнулась с трудностями, отмечает газета.

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После того, как США в начале года нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, премьер-министр Ирака указал американцам, что такие действия нарушают условия их пребывания в стране. Парламент Ирака принял резолюцию, которая призывает правительство  прекратить любое иностранное военное присутствие в стране.

Президент США Дональд Трамп допустил вывод войск из Ирака «в какой-то момент», но предупредил, что Вашингтон потребует у Багдада компенсацию за строительство военных баз. «Сегодня у нас много их денег», — пояснил президент и добавил, что речь идет о $35 млрд, которые Ирак разместил на счетах в американских банках.

Автор: Артём Губенко
Теги: США, Ирак, банковский счет
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Трамп допустил вывод войск из Ирака «в какой-то момент»
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