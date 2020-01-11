Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

На вопрос, каким образом Вашингтон намерен добиться компенсации, Трамп заявил, что «сейчас на американских счетах в банках находится иракских $35 млрд»

Президент США Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.

«Я сказал им: «Если мы уйдем, вам придется заплатить нам», — отметил лидер, предупредив, что военнослужащие ВВС США «останутся там», если Багдад откажется платить. По словам Трампа, в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода американских войск, однако не поднимают этот вопрос на своих закрытых заседаниях.

На вопрос, каким образом Вашингтон намерен получить выплаты от Ирака, Трамп ответил, что «сегодня у нас много их денег». Речь, по его словам, идет о $35 млрд, которые Ирак разместил на счетах в американских банках. «Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там [на территории Ирака]», — сказал он.

Ранее, 3 января, Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что усиление влияния Тегерана в Иране «не закончится ничем хорошим». Глава Белого дома напомнил, что «Соединенные Штаты платят Ираку миллиарды долларов в год на протяжении многих лет», однако за последние 15 лет Иран все больше и больше контролирует Ирак, и этим недоволен народ.