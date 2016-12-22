Как борьба с иноагентами ударит по пользователям «ВКонтакте» и Facebook

Депутаты поддержали поправки о «блогерах-иноагентах». До конца января они могут вступить в силу. РБК разбирался, кто может подпасть под новый закон и какие санкции грозят за его нарушение

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

12 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и связи» (.pdf). Они позволяют признавать иностранными агентами физических лиц, обязывают СМИ-иноагентов, а также всех, кто перепечатывает их материалы, от других изданий до пользователей соцсетей, соответствующим образом их маркировать, а также дают право Роскомнадзору блокировать публикации в случае нарушения закона.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов, в том числе вице-спикером Думы от «Единой России» Петром Толстым, главой думского комитета по информационной политике Леонидом Левиным («Справедливая Россия») и председателем комитета Совфеда по законодательству Андреем Клишасом, в конце декабря. За законопроект не стали голосовать фракции ЛДПР и КПРФ, сообщили РБК их депутаты. Парламентарий от ЛДПР Андрей Свинцов на заседании профильного комитета заявил, что законопроект ограничивает свободу слова.

Зачем это нужно?

Глава думского комитета по информполитике называет поправки техническим дополнением принятого в 2017 году и вступившего в силу закона, который и ввел само понятие «СМИ, выполняющее функции иностранного агента». Он был принят в ответ на требование Минюста США к телеканалу Russia Today — America зарегистрироваться в качестве иноагента. Левин сказал РБК, что новый законопроект детализирует комплекс зеркальных мер, которые Россия «вынуждена применять в связи с нападками на российские СМИ в США».

При чем тут блогеры и соцсети?

Новые поправки позволяют объявлять иностранными агентами не только юридических, но и физических лиц. «Физические лица могут быть признаны средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — сказано в проекте. По словам Толстого, условий для этого два — публичное распространение информации и финансирование из-за рубежа. «Аналогичный закон действует в США с 1938 года», — добавил депутат. Он уточнил, что дело действительно может коснуться блогеров, если «будет доказано, что они получают финансирование от иностранных государств». Позднее Толстой назвал и третье условие — блогер должен быть зарегистрирован как СМИ.

Поправки о блогерах-иноагентах затрагивают «всех мало-мальски известных блогеров с большой аудиторией, которые привлекают иностранные деньги, в том числе от рекламодателей», считает юрист Александр Молохов. Доказать иностранное финансирование будет несложно, так как «по закону блогер будет обязан раскрывать источники финансирования», отмечает Молохов. «Будут отслеживать контент, и если появятся подозрения, досконально проверять, откуда блогер получает финансирование», — говорит адвокат Александр Зинуров. «Блогеры могут получать иностранное финансирование не напрямую, а завуалированно. Например, в виде пожертвований от людей, которые получили деньги из-за рубежа», — отметил Зинуров.

​Еще одна норма законопроекта обязывает маркировать (по аналогии с указанием типа «ИГ — запрещенная в России организация») все сообщения СМИ, внесенных в реестр иноагентов, при распространении в России. Без маркировки распространение материалов запрещается, сказано в проекте закона. Это касается как самих изданий, так и тех, кто перепечатывает их статьи или передает в эфире, а также пользователей социальных сетей, которые захотят сделать репост. «Сюда подпадают как социальные сети со страницами пользователей, так и другие СМИ. И если он [пользователь] берет информацию от источника, который является иноагентом, то обязан это указать», — объяснял РБК Левин. Роскомнадзор получит право требовать удалить немаркированные репосты. Как именно будет выглядеть эта маркировка, в законе не прописано, это также будет решать Минюст после вступления документа в силу, говорили РБК депутаты.

В Роскомнадзоре отказались от комментариев, так как закон пока не принят. Но в случае наделения соответствующими полномочиями ведомство будет готово их исполнить, отметили в пресс-службе.

Кто такие «СМИ-иноагенты»?

В новой редакции ст. 6 закона «О средствах массовой информации» сказано, что СМИ, выполняющими функции иностранного агента, могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц». Решение о включении в список будет приниматься по заявлению самого СМИ или на основании данных Генпрокуратуры, разъяснило в приказе Министерство юстиции.

Штаб-квартира «Радио Свобода» (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Вести реестр СМИ-иноагентов указом президента было поручено Минюсту. Ведомство включило в реестр девять зарубежных изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу «​​Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». По словам Толстого, этот список может быть расширен, но только в случае, если будут дальнейшие «агрессивные» действия со стороны США или других стран.

Как накажут нарушителей?

Кроме обязательной маркировки материалов законопроект также требует от СМИ, признанных иноагентами, в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо. Это позволит, в частности, привлекать их к административной ответственности, говорил РБК сенатор Андрей Клишас. Их финансовая отчетность будет подлежать обязательному аудиту, а сами они будут отчитываться властям о своей деятельности.

Если Минюст установит факт нарушения закона, то направит СМИ-иноагенту уведомление, определяющее срок (не менее 15 дней), в течение которого то должно устранить нарушение. «В случае неисполнения иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и учрежденным им юрлицом в указанный в уведомлении срок обязанностей по устранению нарушений доступ к информационным ресурсам таких лиц ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в порядке, установленном правительством РФ», — говорится в тексте законопроекта.

Впрочем, наказание за нарушение закона об иноагентах будет в ближайшее время ужесточено, напоминает один из собеседников РБК в Думе. В декабре главы законодательных комитетов Думы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие наказание за нарушения порядка деятельности СМИ-иноагентов. Штраф для граждан, нарушивших закон, составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. При повторном совершении административного правонарушения предлагается установить усиленные санкции: для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб. Рассмотрен этот законопроект будет уже в самое ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе, сказали РБК два собеседника в Думе.

Когда заработает закон?

Новый пакет поправок после принятия во втором и третьем чтениях Думой, одобрения сенаторами и подписи президента вступает в силу с момента опубликования. Еще один депутат сказал РБК, что затягивать не будут. Срок представления поправок ко второму чтению определен до 16 января. «Закон, скорее всего, примут до конца января», — добавил собеседник в Думе.