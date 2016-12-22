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В Думе объяснили требование маркировать все репосты иноагентов в соцсетях
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В Думе объяснили требование маркировать все репосты иноагентов в соцсетях
Политика, 11 янв, 20:09
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В Думе объяснили требование маркировать все репосты иноагентов в соцсетях
В Думе разъяснили норму законопроекта, по которому россияне должны будут маркировать репосты сообщений СМИ-иноагентов в соцсетях. Роскомнадзор получит право требовать эти публикации удалить
Леонид Левин (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Пользователи социальных сетей при перепечатке материалов, опубликованных в средствах массовой информации, признанных в России иностранными агентами, должны будут соответствующим образом их маркировать, а в случае отказа Роскомнадзор сможет потребовать эти публикации удалить. Об этом РБК сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Законопроект, содержащий соответствующую норму, в пятницу, 12 января, Госдума рассмотрит в первом чтении. «В социальных сетях любая перепечатка, любое упоминание [публикации, вышедшей в средстве массовой информации, внесенном в реестр иностранных агентов] должно быть с указанием, что это материал СМИ-иноагента», — пояснил Левин, добавив, что она аналогична требованию указывать, что та или иная организация запрещена в России как экстремистская или террористическая.

«У нас в законе написано, что [маркировать информацию] должен любой информационный ресурс, сюда подпадают как социальные сети со страницами пользователей, так и другие СМИ. И если он берет информацию от источника, который является иноагентом, то обязан это указать», — подчеркнул парламентарий.

Ранее вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой заявил «Интерфаксу», что пользователи социальных сетей должны маркировать сообщения иноагентов и «честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США».

Еще один собеседник РБК в Госдуме признает, что «определенные сложности, особенно с иностранными соцсетями», при исполнении этой нормы возникать будут. «С тем же Facebook, если речь идет о нарушении законодательства, орган государственной власти, в данном случае Роскомнадзор, может обратиться в администрацию соцсети с требованием удаления этой информации, если автор публикации не реагирует», — сказал источник.

В законопроекте указывается, что «форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Речь идет о Министерстве юстиции и Роскомнадзоре, указывает один из собеседников РБК в нижней палате; после принятия закона они разработают соответствующие подзаконные акты.

Также законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов в конце минувшего года, позволяет объявлять иностранными агентами физических лиц. Ранее Толстой пояснял, что речь может идти в том числе о блогерах, «если будет доказано, что они получают финансирование от иностранных государств».

Кроме того, документ обязывает зарубежные СМИ, которые получат статус иноагента, в обязательном порядке регистрировать в России юрлицо, а все материалы соответствующим образом маркировать. В случае если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.

Первый пакет поправок о СМИ-иноагентах был принят Госдумой в ноябре 2017 года, затем их подписал президент, и документ вступил в силу. В тексте закона указано, что «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

Министерство юстиции включило в реестр девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

На рассмотрении Госдумы также находятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие наказание за нарушения закона о СМИ-иноагентах. Штраф для граждан, нарушивших закон, составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. При повторном совершении административного правонарушения предлагается установить повышенные санкции: для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб. Рассмотрен этот законопроект будет уже в самое ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе, сказали РБК два собеседника в Думе.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , соцсети , иноагенты
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