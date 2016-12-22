Обнародованный Митволем новый санкционный список США оказался старым

Олег Митволь заявил, что располагает списком бизнесменов и компаний, которые вошли в так называемый кремлевский доклад, подготовленный в Вашингтоне. Все упомянутые там лица уже являлись фигурантами санкционных списков

Олег ​Митволь (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Как рассказал Митволь РБК, список политиков и бизнесменов, которые должны подпадать под американские ограничения, он получил от источника во внешнеполитических кругах.

«Это товарищ, не могу раскрыть источник. Меня беспокоит как валютного вкладчика Сбербанка, но пока не понятно, какие санкции будут приниматься, поэтому будем ждать. [Редакция списка] недельной давности. Я не претендую, что это истина, но я доверяю этому источнику», — сказал РБК Митволь.

В список (.pdf), который, по словам Митволя, стал результатом так называемого кремлевского доклада, вошли 568 банков, нефтяных компаний, а также российские, украинские политики, деятели самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом в списке, который распространил Митволь, есть уточнение, что он является инструментом поиска юридических и физических лиц, которые в последние годы попали под американские ограничения. Новых имен и организаций по сравнению с последней версией в нем не оказалось.

На утверждение РБК о том, что на сайте Минфина США уже была распространена информация о том, что европейские «дочки» Сбербанка попали под санкции, Митволь ответил, что «такого списка не видел».

«В этом списке даже есть фамилия сенатора, который умер год назад… [Источник сказал, что санкционные] меры могут быть разные, но для этого требуется решение американского казначейства», — добавил он.

Пресс-секретарь американского посольства в России Мария Олсон, комментируя этот документ, заявила РБК, что «господин Митволь может сам лучшим образом прокомментировать, как был составлен его список».

РБК направил запрос в Министерство финансов США.



Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что в докладе о приближенных к высшей российской власти бизнесменах и бенефициарах парагосударственных организаций, который администрация Дональда Трампа должна представить конгрессу, будет упомянуто около 50 человек. Общее же число фигурантов вместе с членами их семей составит около 300 человек.