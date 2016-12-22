«С президентами тяжело дружить»: кто стал доверенными лицами Путина

Певец Лев Лещенко

«Не чураюсь власти, но живу по принципу: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Если приглашают — иду, свои отношения не педалирую. У меня много снимков: вот и с одним, и с другим (за спиной Льва Лещенко в кабинете висят его фотографии с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. — РБК). И в компаниях я разных бывал. Но я ничего не прошу, никогда ничего не просил. Дают — принимаю. Но для меня просить — ничего хуже нет. Позиционировать себя главным другом кого-то там первого, как это сейчас делает Иосиф Пригожин, не хочу», — говорил Лещенко «Медузе» в 2015 году.