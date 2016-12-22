«С президентами тяжело дружить»: кто стал доверенными лицами Путина

В пятницу, 12 января, ЦИК рассмотрит список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах в марте. Руководители штаба президента говорили, что в настоящее время туда вошли 264 человека, но всего получено уведомлений от более чем 600 желающих. Пока список новых доверенных лиц Путина на президентских выборах 2018 года не обнародован, но некоторые участники уже известны: это актер Михаил Боярский, продюсеры Игорь Бутман и Игорь Крутой, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур и артист балета Николай Цискаридзе. Боярский, Бутман и Сунгоркин были доверенными лицами действующего президента и в 2012 году. РБК вспомнил, что говорили о власти вошедшие в новый список.
«Для меня Путин не только весомее, он личность номер один на земном шаре. Я считаю, что он краеугольный камень всех проблем на планете», — заявил актер «Коммерсанту» в 2009 году.
«Я ничего не слушаю, кроме джаза и «Единой России». Я слушаю только речи Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича и джаз», — заявил Бутман в эфире телепрограммы «Министерство культуры» на «Дожде» в 2011 году.
«С ним (Путиным. — РБК) я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы. У меня три внучки, и мне не все равно, что будет происходить со страной», — сказал Крутой в конце 2017 года газете «Взгляд».
«Путин для меня — это гарант того, что Россия постепенно развивается. Я знаю нашу оппозицию, общаюсь с ними. Им же ничего нельзя доверить. С этой позиции я нерукопожатный — это немного заразно», — сообщил Сунгоркин журналистам в 2013 году.
«Владимиру Владимировичу Путину отдельное спасибо за то, что долгие годы его президентства мы много встречались. Он контактный, нормальный человек с юмором и хорошей памятью. Я понимаю, что с президентами и премьерами тяжело дружить, у них нет на это времени. Но он уделяет внимание актерам, находит время общаться. Я помню все полученные из его рук награды и помню его слова», — рассказал Винокур в своей книге «Смех без причины».
«Не чураюсь власти, но живу по принципу: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Если приглашают — иду, свои отношения не педалирую. У меня много снимков: вот и с одним, и с другим (за спиной Льва Лещенко в кабинете висят его фотографии с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. — РБК). И в компаниях я разных бывал. Но я ничего не прошу, никогда ничего не просил. Дают — принимаю. Но для меня просить — ничего хуже нет. Позиционировать себя главным другом кого-то там первого, как это сейчас делает Иосиф Пригожин, не хочу», — говорил Лещенко «Медузе» в 2015 году.