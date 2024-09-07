Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Ведение реестра воинского учета предлагается передать Минобороны от Минцифры. В пресс-службе последнего пояснили, что изменения носят технический характер и нужны, поскольку Минцифры занимается разработкой по заданию Минобороны

Ведение единого цифрового реестра воинского учета предлагается передать Минобороны от Минцифры, проект документа, предусматривающий внесение изменений в постановление правительства, опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проект постановления предусматривает «перераспределение обязанностей <...> при создании государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, ‎но обязанных состоять на воинском учете».

Как передает «РИА Новости», в пресс-службе Минцифры журналистам пояснили, что изменения носят технический характер — для граждан и военкоматов, которые будут использовать реестр, ничего не изменится. Поправки необходимы, поскольку Минцифры отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны, добавили в ведомстве.

«Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр [в части информационной безопасности]», — сообщили в Минцифры.

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток.

Сведения, которые будут вносить в реестр, содержат в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Согласно правительственному постановлению, реестр должен заработать с 1 ноября 2024 года. Однако в Минцифры отмечали, что полноценное использование Единого реестра воинского учета будет возможно «не раньше 2025 года» из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре проекта.