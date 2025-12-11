Суд в Германии запретил изымать шедший из России танкер с нефтью

Танкер Eventin в начале года потерял управление у берегов Германии, был отбуксирован и позже изъят таможней. Владельцы оспорили это, и суды встали на их сторону, увидев «обоснованные сомнения в законности мер по взысканию»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Федеральный финансовый суд Германии отклонил жалобу немецкой таможни и не разрешил конфисковать танкер Eventin, который в январе шел из порта России и потерял управление у острова Рюген в Балтийском море, а потом был отбуксирован и изъят, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Москва называет западные ограничительные меры незаконными.

Eventin под флагом Панамы с почти 100 тыс. т нефти на борту изначально вышел из российского порта Усть-Луга, но начал дрейфовать из-за поломки оборудования. В марте таможня Германии решила конфисковать танкер, а флаг заменили на немецкий, пишет FAZ.

Владельцы судна и груза выступили против конфискации. Налоговый суд Мекленбурга-Передней Померании приостановил конфискацию в рамках срочного решения, немецкая таможня оспорила это в Федеральном финансовом суде, но тот счел, что существуют «обоснованные сомнения в законности мер по взысканию».

Инстанция подчеркивает, что следует учитывать аспекты международного права, в том числе право на транзит в мирных целях и право на экстренный заход в порт. FAZ обращает внимание, что мог быть нарушен принцип, позволяющий судам, находящимся под санкциями, заходить в европейские порты в случае необходимости при аварийной ситуации.

Дальнейшее разбирательство «может занять годы» и дойти до суда ЕС, пишет FAZ, указывая, что развитие событий также будет зависеть от позиции немецкой таможни. При этом, говорят источники издания, решение, как действовать, вероятно, остается не за ней, а за канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Конфискацией правительство Германии решило послать сигнал Москве, что власти страны не будут мириться с транзитом российской нефти через Балтийское море, отмечал Spiegel.

Eventin с нефтяным грузом по-прежнему находится у берегов Рюгена, в сезон штормов это создает серьезные опасения из-за потенциальной экологической катастрофы, отмечается в материале. При этом власти Мекленбурга-Передней Померании указывали, что в Германии нет подходящего для швартовки Eventin порта, поэтому текущая ситуация остается «предпочтительным вариантом». Вопрос о потенциальной откачке нефти, общая стоимость которой составляет примерно €40 млн, также является «юридически спорным», а сами владельцы груза вряд ли согласятся это сделать, заключает FAZ.