Средства ПВО сбили 32 беспилотник, атаковавший Москву

Средства ПВО уничтожили атаковавший Москву дрон. Это 32-й беспилотник, об отражении атаки которого сообщил мэр столицы Сергей Собянин со вчерашнего вечера.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Начиная с 23:41 мск 10 декабря Собянин сообщал о сбитых беспилотниках , летевших на Москву.

На фоне этого представитель Росавиации в ночь на 11 декабря объявил об ограничениях для десяти аэропортов России, включая три столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово.