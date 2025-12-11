 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО сбили 32 беспилотник, атаковавший Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Средства ПВО уничтожили атаковавший Москву дрон. Это 32-й беспилотник, об отражении атаки которого сообщил мэр столицы Сергей Собянин со вчерашнего вечера.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Из-за ограничений в Шереметьево 16 рейсов ушли на запасные аэродромы
Политика

Начиная с 23:41 мск 10 декабря Собянин сообщал о сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

На фоне этого представитель Росавиации в ночь на 11 декабря объявил об ограничениях для десяти аэропортов России, включая три столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Москва Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
