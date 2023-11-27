Правительство Моравецкого привели к присяге в Польше

В Польше после парламентских выборов приведено к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Его переговоры с оппозицией, у которой большинство в сейме, провалились. Как долго нынешний кабинет будет у власти — разбирался РБК

Матеуш Моравецкий (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьера страны, передает Polsat.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (Сейм и Сенат) состоялись 15 октября. По их итогам в Сейм прошли правящая «Право и справедливость» с 35,38% голосов, главный оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Несмотря на то, что «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в Сейме, президент страны Анджей Дуда, также представляющий «Право и справедливость», поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства, так как партия получила наибольшее число голосов по итогам выборов. Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение для формирования правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они получили 248 мест в Сейме (парламенте) Польши против 194 у «Права и справедливости». В рамках соглашения они обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ и отделить церковь от государства.

Как провалились коалиционные переговоры

Моравецкий был намерен 23-24 ноября провести переговоры с потенциальными партнерами для формирования коалиционного правительства. Для этого он разослал приглашения в канцелярию лидерам трех политических сил — «Третьего пути», «Левых» и «Конфедерации».

Все они публично отвергли предложение Моравецкого. «От имени «Левых» я хотел бы сообщить вам, что мы никуда не пойдем», — написал в Х (бывший Twitter) глава парламентской фракции партии Кшиштоф Гавковский. «Спасибо, но нет, спасибо», — добавил один из лидеров «Левых» Роберт Бедронь. Глава парламентской фракции «Третьего пути» Мирослав Сухонь сообщил, что ответит отказом на предложение Моравецкого и напомнил, что альянс уже подписал коалиционное соглашение с «Левыми» и «Гражданской коалицией» Дональда Туска. Лидер «Конфедерации» Славомир Ментцен написал в Х, что «точно» не пойдет на встречу с Моравецким, назвав его «совершенно ненадежным человеком». «Мне не о чем говорить с Матеушем Моравецким. На протяжении всей предвыборной кампании я говорил, что иду на выборы, чтобы положить конец правлению «Права и справедливости», а не продлевать его. Так о чем мне говорить?» — задался риторическим вопросом Ментцен.

Тем не менее в четверг выяснилось, что «Конфедерация» оказалась единственной политической силой, которая провела переговоры к Моравецкому (Ментцен их игнорировал). По итогам встречи представители альянса заявили, что речи о создании коалиции с «Правом и справедливостью» не идет, а целью встречи было обсуждение ситуации на границе Польши с Украиной, где уже более трех недель польские дальнобойщики проводят акции протеста, блокируя дороги и не пуская грузовики из Украины в страну. «Конфедерация» не намерена поддерживать ни одну из сторон.

Почему Моравецкий надеется на новый премьерский срок

Как бы то ни было, Моравецкий готов привести правительство к присяге 27 ноября, сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Войцех Коларский. «Премьер-министр Матеуш Моравецкий борется, он сам говорит, что шансы (на одобрение нового кабинета Сеймом) невелики, но они есть. Спасибо ему за такое отношение», — сказал Коларский.

С момента приведения правительства к присяге у Моравецкого будет две недели на то, чтобы заручиться поддержкой Сейма. Ранее в ходе консультаций с президентом Польши Анджеем Дудой Моравецкий заявил, что ему удалось сформировать правительство, которое получит вотум доверия. До официальной церемонии приведения правительства к присяге назывались следующие его возможные участники: министр госактивов страны Яцек Сасин, Мажена Малек (также занимает должность в этом министерстве) и министр обороны Мариуш Блащак.

В пятницу 24 ноября на пресс-конференции Моравецкий заявил, что в рамках формирования правительства ему удалось поговорить с несколькими десятками депутатов от различных политических сил. По его словам, в ходе переговоров он представил дополнительные инициативы в рамках «Декалога польских дел» — политической программы, предложенной «Правом и справедливостью», в которой в том числе содержатся предложения из программ других политических сил. Она охватывает сферы здравоохранения, образования и социальные вопросы, включая дополнительные льготы для уязвимых групп населения. По словам Моравецкого, эта программа призвана показать, что для польского народа есть более важные темы, чем политические разногласия, и что «Декалог польских дел» предлагает конкретные изменения, которые могут привести к реальному улучшению жизни поляков. «У нас есть уникальная возможность построить коалицию по польским вопросам, межпартийную коалицию», — сказал Моравецкий. «Мы обещали сохранить конфиденциальность переговоров. Известно, что наши политические конкуренты попытаются шантажировать и запугивать. Это уже происходит, и мы хотим обеспечить безопасность наших собеседников. Я не могу назвать имена, потому что тогда вы уничтожите этих людей, — заключил он.