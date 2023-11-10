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В Польше оппозиционная коалиция выдвинула Туска на пост премьер-министра

Оппозиционная коалиция Польши выдвинула Дональда Туска на пост премьер-министра
Три оппозиционных альянса подписали коалиционное соглашение и смогут сформировать правительство. Кандидатом на пост премьера стал Дональд Туск, лидер получившей второе место на выборах партии «Гражданская платформа»
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

В Польше оппозиционные альянсы «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» и «Левые» подписали соглашение о создании коалиции, передает Polsat News.

Коалиция сможет участвовать в формировании нового правительства. Кандидатом от нее стал Дональд Туск, который с 2007 по 2014 год был премьер-министром страны, с 2014 по 2019 год — председателем Евросовета. В альянс KO вошли либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» Туска, левоцентристская «Польская инициатива», партия «Зеленые» и другие движения поменьше.

Альянс «Третий путь» составляют центристская Польская народная партия (PSL) и «Польша 2050». «Левые» объединяют партии соответствующей направленности.

«С сегодняшнего дня мы готовы взять на себя ответственность за нашу Родину. <...> Мы договорились о четырех годах хорошей, напряженной и солидарной работы», — сказал Туск.

Лидер PSL Владислав Косиняк-Камыш отметил, что у партий — участниц коалиции больше общего, чем различного, и они собрали «очень широкий» пул вопросов, решением которых будут заниматься в правительстве.

Глава «Польши 2050» Симон Головня сказал, что партии в коалиции будут стараться не потерять свою идентичность. Сопредседатель «Левых» Влодзимеж Чарзасты сказал, что альянс при формировании коалиции пошел на «компромисс».

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В октябре в Польше прошли парламентские выборы. На ней больше всего голосов получила правившая на тот момент партия «Право и справедливость» (PiS) — 35,4%. Но с таким результатом она не могла бы сформировать правительство. У «Гражданской коалиции» — 30,7%, у «Третьего пути» — 14,4%, у «Левых» — 8,6%, то есть в сумме оппозиционная коалиция имеет более половины голосов избирателей — 53,7%.

В нижней палате парламента Польши (сейм, 460 мест) PiS получила 194 места, оппозиционная коалиция — 248 («Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26). Оппозиция также получила контроль над верхней палатой, сенатом — у нее 66 мест, в то время как к PiS отошло 34 кресла.

От правящей партии кандидатом на пост главы правительства стал действующий премьер-министр Матеуш Моравецкий, его выдвинул президент Анджей Дуда.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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