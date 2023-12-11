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Военная операция на Украине ,  
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Экс-командира «Русича» оставили под стражей в Финляндии

Yle: экс-командира «Русича» Воислава Тордена оставили под стражей в Финляндии
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд 11 декабря оставил под стражей Воислава Тордена (Яна Петровского) по просьбе пограничников. Финляндия отказала Украине в экстрадиции россиянина. Его освободили из-под стражи, но сразу после этого он был задержан пограничниками
Воислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: dshrg_rusich / VK)

Финский суд в понедельник, 11 декабря, оставил под стражей бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) по просьбе пограничников, сообщает Yle.

На прошлой неделе Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена на Украину, где его подозревают в террористических преступлениях в Донбассе. Суд решил, что Финляндия не может экстрадировать экс-командира «Русича» из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Его адвокат Хейкки Лампела, назначенная судом, сообщила, что Тордена выпустили из-под стражи Вантаа в тот же день. По ее словам, после освобождения он сел в машину пограничников, поскольку у них были «какие-то вопросы» к нему. Позднее заместитель командующего береговой охраны Микко Хирви пояснил, что пограничная служба задержала бывшего командира на основании Закона об иностранцах и поместила его в изолятор временного содержания, чтобы «выяснить условия для его пребывания в стране».

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Здание МИД Финляндии

Торден находится под санкциями ЕС под именем Ян Петровский, ему запрещен въезд в Финляндию. По словам помощницы россиянина Натальи Мальгиной, у него есть вид на жительство в Финляндии на основании учебы его жены. Она также рассказала, что Торден попросил убежища в стране, но рассмотрение его заявления еще не завершено.

На следующий день после решения суда стало известно, что Центральная криминальная полиция начала доследственную проверку в отношении экс-командира «Русича».

Финские пограничники задержали Тордена 20 июля в аэропорту Хельсинки-Вантаа у выхода на посадку на рейс в Ниццу. На следующий день суд Хельсинки арестовал его на основании Закона об иностранцах. Он сменил имя и смог въехать в Финляндию по новым документам на машине 19 июля вместе с женой и тремя детьми, писала газета Helsingin Sanomat.

Киев попросил выдать Тордена в августе. В 2017 году он был объявлен в розыск на Украине. Россиянина подозревают в участии в террористической деятельности на востоке Украины в 2014–2015 годах.

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Торден находится под санкциями ЕС, США и Великобритании. Американский Минфин в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах, а также в военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года. Ведомство связывало ее с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».

Экс-командир «Русича» в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина», передавал MTV3. По данным норвежской телекомпании NRK, он также воевал в Сирии на стороне Дамаска.

ДШРГ «Русич», в свою очередь, потребовала выдать Тордена российской стороне, предупредив, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач».

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Елена Чернышова
Финляндия арест россияне Воислав Торден
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