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Финляндия пересмотрит правила выдачи ВНЖ из-за командира «Русича»

Финляндия пересмотрит правила выдачи ВНЖ из-за лидера ДШРГ «Русич» Яна Петровского
Сюжет
Военная операция на Украине
Финляндия арестовала лидера ДШРГ «Русич» Яна Петровского. Его выдачи требует Украина. Власти Финляндии выяснят, как он попал в страну, несмотря на санкции, и изменят правила миграции
Здание МИД Финляндии
Здание МИД Финляндии (Фото: Wikimedia Commons )

Система предоставления вида на жительство (ВНЖ) Финляндии нуждается в тщательном пересмотре в связи с получением этого статуса россиянином Яном Петровским (Воислав Торден), одним из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен, пишет Ilta-Sanomat.

«Мы обязательно рассмотрим все вопросы таким образом, чтобы не было лиц, пересекающих границу, которые могли бы представлять опасность для национальной безопасности Финляндии», — сказала министр.

Мужчину задержали вскоре после того, как стало известно о его возвращении в Финляндию, сказал финский премьер Петтери Орпо. Он подчеркнул, что это говорит об эффективности системы и является примером, почему следует проявлять осторожность.

Против Петровского введены санкции США и Евросоюза. В обосновании ограничений американский Минфин называл ДШРГ «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 году и 2015 году и полномасштабных боях, продолжающихся на Украине с февраля 2022-го. Вашингтон связывал ее с ЧВК «Вагнер» и Союзом добровольцев Донбасса (против них также введены западные санкции).

Петровский долгое время в молодости жил в Норвегии, где стал известен своими крайне правыми взглядами, писал MTV Uutiset. Среди прочего он входил в праворадикальную антимигрантскую группу «Солдаты Одина». Норвежская NRK писала, что тот воевал в Сирии на стороне правительственных войск, в 2016-м его депортировали из Норвегии в Россию, сочтя угрозой для безопасности страны.

Мужчину задержали 20 июля при попытке вылететь из Финляндии в Ниццу. Это произошло по просьбе украинской стороны, Киев добивается его экстрадиции на Украину. Власти этого государства обвиняют Петровского в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Адвокат рассказал на заседании 25 августа, что Петровский планирует просить политического убежища. Суд решил продлить его арест на время следствия.

ДШРГ «Русич» требует выдать Петровского российской стороне. Группировка предупредила, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач».

«Наверное, трудно придерживаться линии на денацификацию, если в собственных рядах кто-то гордо демонстрирует нацистскую символику, нанесенную иглой на тело, или с вызовом заявляет, что он нацист. Это редкое явление, но «меткое», — написал 26 августа замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в Telegram.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия ВНЖ русский национализм
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