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Военная операция на Украине ,  
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Ilta-Sanomat узнала, что экс-командира «Русича» могут выдворить из страны

IS: экс-командира «Русича» задержали и могут вскоре выдворить из Финляндии
Сюжет
Военная операция на Украине
Тордена еще в июле задержали в Финляндии, заподозрив его в нарушении норм миграционного законодательства. Украина требовала экстрадировать его, однако финский суд запрос не удовлетворил. По данным IS, вскоре его могут выдворить
Воислав Торден (Ян&nbsp;Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: dshrg2 / Telegram)

Бывший командир диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислав Торден (Ян Петровский) сразу после освобождения из финской тюрьмы был задержан пограничниками, и, вероятно, вскоре будет выдворен из страны. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает Ilta-Sanomat (IS).

Сегодня суд постановил освободить Тордена, которого подозревали в нарушении норм миграционного законодательства. После освобождения пограничники забрали его прямо из здания тюрьмы.

IS отмечает, что вместе с Торденом находится его адвокат Хейкки Лампела, а сам экс-командир «Русича», вероятно, будет выдворен из страны.

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Воислав Торден (Ян Петровский)

Воислава Тордена 20 июля задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. После этого его поместили в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

Спустя два дня Тордену изменили меру пресечения и перевели в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. После этого россиянин обратился в российское посольство.

8 декабря Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена. Там посчитали, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека.

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Торден в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина», передавал MTV3. По данным норвежской телекомпании NRK, Петровский также воевал в Сирии на стороне Дамаска. В 2016 году норвежские власти депортировали мужчину в Россию, посчитав его угрозой для безопасности страны.

Кроме этого, Торден находится под санкциями ЕС и США. Американский Минфин называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах и военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года. В США отмечали, что группа ответственна либо участвовала в деятельности, «которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников и партнеров от имени или в интересах правительства России».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия выдворение Россия командир тюрьма
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