Ilta-Sanomat узнала, что экс-командира «Русича» могут выдворить из страны

Тордена еще в июле задержали в Финляндии, заподозрив его в нарушении норм миграционного законодательства. Украина требовала экстрадировать его, однако финский суд запрос не удовлетворил. По данным IS, вскоре его могут выдворить

Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: dshrg2 / Telegram)

Бывший командир диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислав Торден (Ян Петровский) сразу после освобождения из финской тюрьмы был задержан пограничниками, и, вероятно, вскоре будет выдворен из страны. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает Ilta-Sanomat (IS).

Сегодня суд постановил освободить Тордена, которого подозревали в нарушении норм миграционного законодательства. После освобождения пограничники забрали его прямо из здания тюрьмы.

IS отмечает, что вместе с Торденом находится его адвокат Хейкки Лампела, а сам экс-командир «Русича», вероятно, будет выдворен из страны.

Воислава Тордена 20 июля задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. После этого его поместили в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

Спустя два дня Тордену изменили меру пресечения и перевели в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. После этого россиянин обратился в российское посольство.

8 декабря Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена. Там посчитали, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека.