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Выборы президента России ,  
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ЦИК огласила решение о выборах президента в новых регионах

ЦИК и Минобороны сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах
Сюжет
Выборы президента России
ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов президента в регионах с военным положением. Путин утвердил позволяющие это поправки в ноябре. Памфилова говорила, что процедура будет отличаться от других регионов
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минобороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) считают возможным проведение президентских выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — регионах, где объявлено военное положение. Об этом сообщает ЦИК в телеграм-канале.

В консультациях принимали участие также власти регионов. «Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Военное положение в четырех регионах ввели в октябре прошлого года. За несколько недель до этого там провели референдум, по итогам которого территории вошли в состав России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В середине ноября президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Согласно им, выборы на территориях, где действует военное положение, могут проводиться, ЦИК имеет право установить «особенности подготовки и проведения выборов» там.

Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что способ проведения голосования в регионах с военным положением будет отличаться от порядка в других субъектах. «Если мы его (решение о проведении выборов президента России на новых территориях. — РБК) примем, тогда уже последующий шаг — будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько… от голосования [в других субъектах]», — сказала она.

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Действующий глава государства объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру 8 декабря на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что решение рассказать о планах выдвижения на выборах было «абсолютно спонтанным» и стало «реакцией на обращение людей».

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Путин до этого четырежды побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004-м — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020 году одобренные поправки в Конституцию позволили ему в третий раз подряд идти на выборы.

Источники РБК сообщали, что Путин, как и в 2018 году, будет баллотироваться как самовыдвиженец.

О намерении баллотироваться на пост президента также объявляли бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и член совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. Первый находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму.

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью РБК заявил, что пойдет на выборы, если сможет собрать в свою поддержку 10 млн подписей. К началу декабря их, «судя по всему, несколько сотен тысяч», отмечал политик.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
выборы президента ЦИК Минобороны ФСБ военное положение Запорожская область Херсонская область ДНР ЛНР

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

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